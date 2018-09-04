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Ребров открыл благотворительный фонд «Своими глазами»

сегодня, 15:28

Голкипер «Спартака» Артем Ребров на открытии своего фонда «Своими глазами» рассказал о его создании.

За то время, что я в «Спартаке», я проводил различные акции, розыгрыши и прочее. И в один момент я познакомился с ребятами из «Spartak Streetstyle», и мы пришли к идее, что можно создать фонд, принести пользу обществу. Два года назад, когда мы запускали первую акцию «Своими глазами», мне это не мешало играть и выигрывать чемпионство с моим клубом. С фондом мне помогают мои верные друзья: Аделина и Евгений Серафимович Ловчев.

Я в «Спартаке» давно, и всё, что я имею, я получил благодаря «Спартаку», он многое дал мне и моей семье. Все проекты, которые были в голове, связаны только с этим клубом, также и фонд я захотел связать с именем «Спартака». Основное финансирование фонда — это мои деньги. Если я участвую в каких-либо рекламных делах, то все деньги идут на дела фонда. С женой у нас полное взаимопонимание, она меня очень поддерживает в этом деле.

Напомним, что недавно в Москве прошел благотворительный «Матч мира».

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Все комментарии
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 17:01
Игорь открыл свой фонд "сквозь руки"
makkie
makkie
сегодня в 16:56
cska plus:
Было бы приятнее если штаголиз открыл бесплатный ночной клуб "поцелуи с штангами".
Ну и фантазии у вас, коней.
Не зря про вас кричалку придумали наши :)
cska plus
cska plus
сегодня в 16:27
Было бы приятнее если штаголиз открыл бесплатный ночной клуб "поцелуи с штангами".
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 16:08
Молодец.
Faustello
Faustello
сегодня в 16:01
"Губами каркаса"
LOpp
LOpp
сегодня в 15:58
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ЖАНО АНАНИДЗЕ ОТКРЫЛ ФОНД "СВОИМИ РУКАМИ"
от куда эту "шутку" содрал?
Alladins
Alladins
сегодня в 15:46
Фонд "Авосечка" лучше подойдет.
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 15:44
Теперь ясно, зачем он в начале каждого матча штанги щупает
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 15:43
Ребров скорее своими ногами.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:33
ЖАНО АНАНИДЗЕ ОТКРЫЛ ФОНД "СВОИМИ РУКАМИ"
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