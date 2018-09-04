Ребров открыл благотворительный фонд «Своими глазами»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров на открытии своего фонда «Своими глазами» рассказал о его создании.

За то время, что я в «Спартаке», я проводил различные акции, розыгрыши и прочее. И в один момент я познакомился с ребятами из «Spartak Streetstyle», и мы пришли к идее, что можно создать фонд, принести пользу обществу. Два года назад, когда мы запускали первую акцию «Своими глазами», мне это не мешало играть и выигрывать чемпионство с моим клубом. С фондом мне помогают мои верные друзья: Аделина и Евгений Серафимович Ловчев.

Я в «Спартаке» давно, и всё, что я имею, я получил благодаря «Спартаку», он многое дал мне и моей семье. Все проекты, которые были в голове, связаны только с этим клубом, также и фонд я захотел связать с именем «Спартака». Основное финансирование фонда — это мои деньги. Если я участвую в каких-либо рекламных делах, то все деньги идут на дела фонда. С женой у нас полное взаимопонимание, она меня очень поддерживает в этом деле.