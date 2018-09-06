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Сабалета: «Пеллегрини привык работать с более качественными игроками»

сегодня, 14:45

Защитник «Вест Хэма» Пабло Сабалета прокомментировал неудачный старт сезона «молотков». После четырех туров в активе лондонцев нет ни одного очка.

Возможно, Пеллегрини впервые столкнулся с тем, что уровень игроков в команде не настолько высок, как он к этому привык. Поэтому ему, вероятно, понадобится больше времени, чем в других клубах, чтобы всё исправить.

В «Манчестер Сити» были очень сильные футболисты, и мы легко побеждали. Здесь же ситуация другая. Но при этом Мануэль отличный человек и хороший тренер. Уверен, он постарается найти наилучший выход из данного положения.

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