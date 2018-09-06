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Себальос: «Был разочарован и обижен на Зидана»

сегодня, 12:31

Полузащитник «Реала» Дани Себальос рассказал, что был обижен на бывшего рулевого «сливочных» Зинедина Зидана, поскольку тот давал ему слишком мало игровой практики.

Из-за этой ситуации я был разочарован и обижен на Зидана. Бывало, что Модрич или Кроос не могли играть, но вместо того чтобы выпустить меня, тренер просто менял формацию на такую, в которую я не вписывался.

Сейчас стиль игры «Реала» изменился. Лопетеги хочет играть в футбол с большим владением мячом, нацеленный на атаку.

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
сегодня в 13:36
Скверный характер у Себальоса, это не новость.
Не случайно же им Барселона активно интересовалась.
John_Wick
John_Wick
сегодня в 13:34
У каталонского фашика бомбануло как в 44-м)))
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:34
Left Boy:
При Зидане чуть ли не мамой клялся, что у него всё отлично и он прекрасно себя чувствует. Теперь же он уже обижен и разочарован, мда
типичная испанская циганва. он ща и про лопотеги петь будет, а потом материть того.
John_Wick
John_Wick
сегодня в 13:33
Ты и щас скамеечник))) Так,что дело не в Зидане..
Left Boy
Left Boy
сегодня в 13:15
При Зидане чуть ли не мамой клялся, что у него всё отлично и он прекрасно себя чувствует. Теперь же он уже обижен и разочарован, мда
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
сегодня в 13:06
Зидану пох на твои обиды. Что за футболисты пошли, ноют и ноют. Тебе давали время, и ничего толком не показывал. Зидан всех дрючил. Благодаря ему у Реала появились столько хейтеров.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:00
Раз Зидан побеждал, то был прав.
SPORiNG
SPORiNG
сегодня в 12:42
Как говорится: "победителей не судят", а Зидан в свою очередь со своим видением игры и идеями достиг того, чего не смог достичь ни один тренер современности. Стало быть, в своих решениях он прав, а Дани в свою очередь мог еще зимой попросить аренду, я почти уверен,что ему никто не отказал бы.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 12:41
Губа не дура. Нашел с кем себя сравнивать.
No problem
No problem
сегодня в 12:40
на обиженных воду возят Дани,
спроси у местных барсаглоров).
А Зизу все правильно делал,не дорос ты при нем до основного уровня баран.
Коталонец
Коталонец
сегодня в 12:37
все нормальные люди разочарованы и обижены на зидана - не только ты. был великим игроком до перехода в мадрид, но связался со сливочной заразой, стал посредственным игроком, так потом еще и обзавелся горой купленных позорных кубков и растерял доброе имя. теперь ни в один нормальный клуб тренером не возьмут, разве только в такое болото как мю.
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