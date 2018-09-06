Себальос: «Был разочарован и обижен на Зидана»

Полузащитник «Реала» Дани Себальос рассказал, что был обижен на бывшего рулевого «сливочных» Зинедина Зидана, поскольку тот давал ему слишком мало игровой практики.

Из-за этой ситуации я был разочарован и обижен на Зидана. Бывало, что Модрич или Кроос не могли играть, но вместо того чтобы выпустить меня, тренер просто менял формацию на такую, в которую я не вписывался.

Сейчас стиль игры «Реала» изменился. Лопетеги хочет играть в футбол с большим владением мячом, нацеленный на атаку.