Иско одобрил запрет Луиса Энрике на мобильные телефоны

Полузащитник «Реала» и сборной Испании Иско поддержал нововведения главного тренера национальной команды Луиса Энрике, который запретил пользоваться телефонами во время еды, а также не позволяет игрокам отлучаться из расположения команды.

Дисциплина всегда важна. Мне нравится запрет на использование мобильных телефонов в столовой. Иногда мы уделяем больше внимания нашим гаджетам, чем товарищам по команде.

Идея и философия игры Луиса Энрике очень похожа на мысли Хулена Лопетеги, за исключением небольших нюансов. Футбол, основанный на владении, помог добиться успехов нашей сборной в течение многих лет.