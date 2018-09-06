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Иско одобрил запрет Луиса Энрике на мобильные телефоны

сегодня, 13:54

Полузащитник «Реала» и сборной Испании Иско поддержал нововведения главного тренера национальной команды Луиса Энрике, который запретил пользоваться телефонами во время еды, а также не позволяет игрокам отлучаться из расположения команды.

Дисциплина всегда важна. Мне нравится запрет на использование мобильных телефонов в столовой. Иногда мы уделяем больше внимания нашим гаджетам, чем товарищам по команде.

Идея и философия игры Луиса Энрике очень похожа на мысли Хулена Лопетеги, за исключением небольших нюансов. Футбол, основанный на владении, помог добиться успехов нашей сборной в течение многих лет.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:08
В сортире тоже нельзя пользоваться.
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