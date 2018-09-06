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Качество поля в Трабзоне перед игрой Турция - Россия ухудшилось

сегодня, 13:34
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 21:45 Не начался

Пресс-служба Федерации футбола Турции сообщает, что состояние газона на стадионе в Трабзоне, где сыграют сборные Турции и России в рамках Лиги Наций, ухудшилось из-за воздействия искусственного света и географического расположения.

Местами поле низкого качества, это не связано с погодными условиями. Дело в воздействии искусственного света (речь идет о специальных лампах, которые выкатываются на поле и способствуют росту травы - прим.), который вкупе с географическим расположением (арена построена на берегу моря - прим.) приводит к выгоранию травы на небольших участках по краям. Стадиону два года, в прошлом году была такая же проблема. Тем не менее газон прошел проверку Союза европейских футбольных ассоциаций, никаких нареканий не возникло.

Ранее сообщалось, что сборная России тренируется в полном составе в преддверии выездного матча Лиги Наций против Турции.

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