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Вертонген: «Сделаю всё, чтобы играть в АПЛ как можно дольше»

сегодня, 11:13

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген признался, что намерен выступать на высоком уровне как можно дольше. 31-летний футболист имеет за плечами 250 матчей за «шпор» во всех турнирах.

Очень сложно завершать карьеру на высочайшем уровне, потому что это очень тяжело для твоего тела. Я делаю всё возможное, чтобы оставаться в хорошей форме и конкурировать за место в составе. 

Не слишком много футболистов способны играть в АПЛ до 36 или 37 лет, но я постараюсь выступать здесь как можно дольше.

Вертонген также выразил надежду, что лондонский клуб продлит с ним контракт до 2020 года. 

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cannongun
cannongun
сегодня в 11:13
удачи Верту
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