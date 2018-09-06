Вертонген: «Сделаю всё, чтобы играть в АПЛ как можно дольше»

сегодня, 11:13

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген признался, что намерен выступать на высоком уровне как можно дольше. 31-летний футболист имеет за плечами 250 матчей за «шпор» во всех турнирах.

Очень сложно завершать карьеру на высочайшем уровне, потому что это очень тяжело для твоего тела. Я делаю всё возможное, чтобы оставаться в хорошей форме и конкурировать за место в составе. Не слишком много футболистов способны играть в АПЛ до 36 или 37 лет, но я постараюсь выступать здесь как можно дольше.

Вертонген также выразил надежду, что лондонский клуб продлит с ним контракт до 2020 года.