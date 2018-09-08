Организатор МКЧ: «Моуриньо - настоящая заноза в заднице»

Американский спортивный комментатор, а также организатор Международного Кубка чемпионов Чарли Стиллитано раскритиковал наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо за излишний перфекционизм и недовольство. Напомним, во время летнего турнира португалец, в частности, жаловался на то, что не может рассчитывать на весь состав, поскольку многие игроки отдыхали после чемпионата мира.

Да, мы перекинулись с ним парой резких словечек. Он хороший человек и по-настоящему хорошо отнесся к нам, но я бы сказал, что знаю его лучше, чем большинство.

Тренеры очень серьезно воспринимают эту поездку за границу. Для клубов это возможность распространить свой бренд. Но именно тренеры переживают больше всех остальных - чтобы была подходящая атмосфера, правильные условия для тренировок. Они хотят подготовить свои команды, а наш турнир стал лучшим соревнованием в своем роде.

Но Жозе - настоящая заноза в заднице, когда речь заходит о том, чтобы на тренировочной базе всё было идеально. Ожидаю, что и команды из Ла Лиги будут меня мучить, чтобы убедиться, что всё будет идеально.