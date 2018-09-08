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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип ИсландияИсландия 1.56 4.02 6.96
19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.7 3.23 2.99
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип ВенесуэлаВенесуэла 1:2 Логотип КолумбияКолумбия - - -
03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
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Организатор МКЧ: «Моуриньо - настоящая заноза в заднице»

сегодня, 11:30

Американский спортивный комментатор, а также организатор Международного Кубка чемпионов Чарли Стиллитано раскритиковал наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо за излишний перфекционизм и недовольство. Напомним, во время летнего турнира португалец, в частности, жаловался на то, что не может рассчитывать на весь состав, поскольку многие игроки отдыхали после чемпионата мира.

Да, мы перекинулись с ним парой резких словечек. Он хороший человек и по-настоящему хорошо отнесся к нам, но я бы сказал, что знаю его лучше, чем большинство.

Тренеры очень серьезно воспринимают эту поездку за границу. Для клубов это возможность распространить свой бренд. Но именно тренеры переживают больше всех остальных - чтобы была подходящая атмосфера, правильные условия для тренировок. Они хотят подготовить свои команды, а наш турнир стал лучшим соревнованием в своем роде.

Но Жозе - настоящая заноза в заднице, когда речь заходит о том, чтобы на тренировочной базе всё было идеально. Ожидаю, что и команды из Ла Лиги будут меня мучить, чтобы убедиться, что всё будет идеально. 

Напомним, некоторые матчи чемпионата Испании с этого сезона будут проходить в США.

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Все комментарии
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 11:53
Жозик недоволен по вполне понятным причинам, организаторы выставочных матчей должны считаться с мнением тренеров, если хотят срубить бабла
Микки Маус из Милана
Микки Маус из Милана
сегодня в 11:32
Пусть там и торчит.)
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