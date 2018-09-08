Манчини: «Мы сделаем перестановки перед матчем с Португалией»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сообщил, что команду ждут изменения перед матчем 2-го тура Лиги Наций против Португалии.

Мы точно сделаем некоторые перестановки, хотим поработать над игрой во втором тайме. Нужно добиваться лучших результатов.

Могли бы сменить и схему, но полагаю, что в первом тайме матча с Польшей проблемы были скорее технические, чем тактические. Когда неточных пасов меньше, защита чувствует себя гораздо увереннее.