Дж. Симеоне: «Отец говорил, что я однажды сыграю за сборную Аргентины»

Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне провел свою первую игру за сборную Аргентины и даже забил гол. «Альбиселесте» разгромили Гватемалу со счетом 3:0 в товарищеском матче. 23-летний футболист делится впечатлениями от своего дебюта.

Еще когда я был ребенком и выступал в «Ривер Плейт», отец сказал, что однажды я сыграю за сборную.

Я немного переживал в ожидании этой новой сборной Аргентины. У меня было несколько шансов забить, я счастлив, ведь у меня великолепные партнеры по команде, готовые отдать все силы!