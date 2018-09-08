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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип ИсландияИсландия 1.61 3.87 6.37
19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.76 3.23 2.91
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
02:30 сегодня Логотип СШАСША -:- Логотип БразилияБразилия - - -
03:00 сегодня Логотип ВенесуэлаВенесуэла -:- Логотип КолумбияКолумбия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
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Кейн: «Я мог выступить лучше на ЧМ-2018»

сегодня, 10:51

В преддверии стартового матча Лиги Наций против Испании нападающий сборной Англии Харри Кейн признался, что не в восторге от своего выступления на ЧМ-2018.

Если совсем на чистоту, думаю, что я мог выступить на ЧМ лучше. Да, отличный турнир получился, я забил несколько отличных и важных голов, но были моменты, в которых я мог действовать лучше. Реализация, определенные маневры.

Интересно выиграть «Золотую бутсу» чемпионата мира, но чувствовать при этом, что мог сделать больше. Много над чем нужно поработать, хоть я уже и так на высоком уровне.

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Все комментарии
311
311
сегодня в 11:06
Надо было больше пенок зарабатывать партнерам!)
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 10:59
Вообще-то Панамы и Тунисы к тому моменту закончились
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