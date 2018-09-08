Кейн: «Я мог выступить лучше на ЧМ-2018»

В преддверии стартового матча Лиги Наций против Испании нападающий сборной Англии Харри Кейн признался, что не в восторге от своего выступления на ЧМ -2018.

Если совсем на чистоту, думаю, что я мог выступить на ЧМ лучше. Да, отличный турнир получился, я забил несколько отличных и важных голов, но были моменты, в которых я мог действовать лучше. Реализация, определенные маневры.

Интересно выиграть «Золотую бутсу» чемпионата мира, но чувствовать при этом, что мог сделать больше. Много над чем нужно поработать, хоть я уже и так на высоком уровне.