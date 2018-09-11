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Тухель: «Основным вратарём ПСЖ, скорее всего, будет Ареоля»

сегодня, 06:18

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель сообщил, что практически определился с тем, кто будет основным голкипером команды.

Да, я уже сделал выбор. Решение не является окончательным, но я уже сказал Альфонсу [Ареоля], что, на мой взгляд, он очень близок к тому, чтобы окончательно стать первым номером в воротах.

Он пришёл в основную команду из академии ПСЖ. Этот клуб значит для него всё. Он хочет проявить себя здесь. Мы должны гордиться тем, что у нас есть подобные игроки. Нам нужны такие футболисты, которые олицетворяют собой наш клуб.

Что касается Буффона, Джиджи – это легенда и кумир Альфонса. Они оба являются сильными личностями. И я уверен в том, что будет хорошим вратарём благодаря Буффону, а не вопреки.

Джиджи – это не просто игрок скамейки. Это футболист, который оказывает очень большое влияние на команду, и он также блестяще сыграл против «Генгама». Если Буффон сидит на скамейке запасных, то это потому, что Альфонсу необходима игровая практика.

Напомним, в матче Лиги Наций против Германии Ареоля показал лучший результат для вратарей сборной Франции за последние 10 лет.

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