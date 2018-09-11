Манчини: «Если бы у нас не было проблем, Италия бы вышла на ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини после поражения от Португалии в матче Лиги Наций прокомментировал неудовлетворительные результаты своей команды.

Португалия победила и заняла первое место в группе, но я не думаю, что всё уже решено.

Мы не любим проигрывать, да, но с другой стороны, мы должны идти на риск и помогать игрокам получать опыт. Иначе нам потребуется больше времени на общий прогресс. [Выиграть группу] будет непросто, но это не значит, что мы не попробуем.

Мы знали, что в этой команде есть проблемы. В противном случае, Италия бы сыграла на ЧМ -2018.

Мы не хотим вылететь из группы Лиги Наций. Мы хотим возглавить её. Ты никогда не знаешь, что может случиться в футболе.

Подождём и посмотрим, чем это закончится. Но наша основная цель – сформировать команду для Евро-2020.