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Манчини: «Если бы у нас не было проблем, Италия бы вышла на ЧМ-2018»

сегодня, 02:45
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия1 : 0Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини после поражения от Португалии в матче Лиги Наций прокомментировал неудовлетворительные результаты своей команды.

Португалия победила и заняла первое место в группе, но я не думаю, что всё уже решено.

Мы не любим проигрывать, да, но с другой стороны, мы должны идти на риск и помогать игрокам получать опыт. Иначе нам потребуется больше времени на общий прогресс. [Выиграть группу] будет непросто, но это не значит, что мы не попробуем.

Мы знали, что в этой команде есть проблемы. В противном случае, Италия бы сыграла на ЧМ-2018. 

Мы не хотим вылететь из группы Лиги Наций. Мы хотим возглавить её. Ты никогда не знаешь, что может случиться в футболе.

Подождём и посмотрим, чем это закончится. Но наша основная цель – сформировать команду для Евро-2020.

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рус фан
рус фан
сегодня в 02:57
Как и в недалеком прошлом в Зените, просто общие слова без конкретики.
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