Бускетс: «Месси до конца своей карьеры будет лучшим в мире игроком»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс считает, что лучшим игроком этого года должен быть признан его одноклубник Лионель Месси, который не попал в тройку претендентов на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА .

Лучшим в мире игроком является Месси, и он будет таковым, пока не закончит свою карьеру.

Не знаю, какие качества оценивают, когда речь заходит о призах, но если вы хотите узнать, кто является лучшим игроком, то это Лео. Лука Модрич – замечательный футболист, но Месси лучше всех.