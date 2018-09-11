  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип ИсландияИсландия -:- Логотип БельгияБельгия 10 5.46 1.3
21:45 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип ХорватияХорватия 1.7 3.89 5.83
21:45 сегодня Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина -:- Логотип АвстрияАвстрия - - -
21:45 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ЭстонияЭстония - - -
21:45 сегодня Логотип Сан-МариноСан-Марино -:- Логотип ЛюксембургЛюксембург - - -
21:45 сегодня Логотип МолдавияМолдавия -:- Логотип БеларусьБеларусь - - -
Отбор Евро-2019 (до 21), 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) -:- Логотип Сербия (до 21)Сербия (до 21) - - -
ГлавнаяНовости

Бускетс: «Месси до конца своей карьеры будет лучшим в мире игроком»

сегодня, 04:57

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс считает, что лучшим игроком этого года должен быть признан его одноклубник Лионель Месси, который не попал в тройку претендентов на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА.

Лучшим в мире игроком является Месси, и он будет таковым, пока не закончит свою карьеру.

Не знаю, какие качества оценивают, когда речь заходит о призах, но если вы хотите узнать, кто является лучшим игроком, то это Лео. Лука Модрич – замечательный футболист, но Месси лучше всех.

Ранее главный тренер сборной Испании Луис Энрике также назвал Месси лучшим игроком планеты.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Скалони: «Футболка с 10-м номером ожидает Месси. Или его решения»
Сегодня, 06:39 0
Тухель: «Основным вратарём ПСЖ, скорее всего, будет Ареоля»
Сегодня, 06:18 0
Андре Силва: «У меня есть друзья в сборной Италии, но на поле всё иначе»
Сегодня, 05:45 0
Лаутаро Мартинес: «Месси заставляет аргентинский футбол прогрессировать»
Сегодня, 05:22 2
Дзадза: «Мы должны забивать голы. Без этого и на ничью не наиграешь»
Сегодня, 04:06 0
Ракитич: «Думаю, Месси понимает, что это год Модрича»
Сегодня, 03:42 3
Обсудить
Все комментарии
Гавроша
Гавроша
сегодня в 06:38
А почему лучшие только бомбардиры? Другие разве не нужны? Но их почему-то никто и не видит.
амурец
амурец
сегодня в 05:24
у барсуков по ходу в контракте записано восхвалять аргентинский балласт
No problem
No problem
сегодня в 05:15
Логично,каждый барсук перед продлением контракта,
должен в обязательном порядке мощно подлизать гному.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100