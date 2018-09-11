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Дзадза: «Мы должны забивать голы. Без этого и на ничью не наиграешь»

сегодня, 04:06
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия1 : 0Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Нападающий «Валенсии» и сборной Италии Симоне Дзадза прокомментировал поражение от Португалии (0:1) в матче Лиги Наций.

Самое просто, что нужно осознать – это необходимость забивать голы. Сборная Португалии – действующие чемпионы Европы. Временами мы доминировали над ними на поле, но если ты не забиваешь, то вряд ли можешь рассчитывать хотя бы на ничью.

В нашем составе много молодых футболистов, мы находимся в стадии экспериментов и поменяли девять позиций в стартовом составе после матча с Польшей.

Мы просто должны слушать, что говорит тренер, и постараться как можно скорее встать на рельсы.

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