Андре Силва: «У меня есть друзья в сборной Италии, но на поле всё иначе»

Нападающий «Севильи» и сборной Португалии Андре Силва прокомментировал победу над Италией (1:0) в матче Лиги Наций. Португальский форвард стал автором забитого мяча в ворота бывшего партнёра по «Милану» Джанлуиджи Доннаруммы.

Мы ожидали, что сборная Италии будет сильна, но мы были к этому готовы, и нам неплохо удалось их нейтрализовать.

Гол Доннарумме? У меня есть друзья в сборной Италии, но на поле их быть не может. Я должен фокусироваться только на победе Португалии.

Я правда считаю, что в целом мы были лучшей командой на поле и заслужили эту победу.