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Ракитич: «Думаю, Месси понимает, что это год Модрича»

сегодня, 03:42

Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич в очередной раз заявил, что его партнёр по национальной команде, хавбек «Реала» Лука Модрич должен получить приз лучшему игроку года.

Для меня лучшим игроком планеты, возможно, лучшим игроком всех времён является Лео Месси. Это очевидно. Спросите десять человек, и 9 из 10 скажут то же, что и я.

Но я считаю, что этот год является годом Луки Модрича. И я думаю, что Месси и все остальные это понимают и согласны с тем, что Лука заслуживает всех наград.

Ему не требуется моя помощь. Он добился всего самостоятельно, никто ничего не принёс ему на блюдечке. Для меня очевидно, что главную награду должен получить Лука.

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mangoх12
mangoх12
сегодня в 04:11
Сезонн Модрича , Месси как лучший в мире это понимает а вот Кристина в унынии
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