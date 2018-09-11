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Лаутаро Мартинес: «Месси заставляет аргентинский футбол прогрессировать»

сегодня, 05:22

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес поделился мнением о своём соотечественнике Лионеле Месси, который не был вызван в национальную команду на товарищеские матчи с Гватемалой и Колумбией.

Конечно, Месси нужен сборной Аргентины. В этом нет никаких сомнений, потому что это лучший игрок планеты.

Каждый раз мы получаем большое удовольствие, когда видим Месси в футболке сборной. Он заставляет аргентинский футбол прогрессировать.

Я многое от него узнал. У Месси очень хорошие отношения с командой, не только с лучшими её игроками, но и с молодёжью.

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Все комментарии
-Inquisitor-
-Inquisitor-
сегодня в 05:58
Скажем так - Месси не позволяет опуститься аргентинскому футболу на самое дно, куда сборная устремилась в 2002-м, не выйдя из группы на ЧМ... В последнем же отборе без Месси сборная представляла вообще жалкое зрелище. Конечно, голубые сектанты, помешанные на португальской любительнице кривляться перед зеркалами, и прочие слабоумные недоношенные оборванцы будут утверждать обратное, но их пищание совершенно никому неинтересно и ни один вменяемый болельщик давно не придаёт значения бестолковым комментариям сливочных глоров и прочих ненавистников славного воспитанника каталонской школы, выступающего за Аргентину...
Sunny.
Sunny.
сегодня в 05:29
Месси нужен каждой сборной
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