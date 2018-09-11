Лаутаро Мартинес: «Месси заставляет аргентинский футбол прогрессировать»

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес поделился мнением о своём соотечественнике Лионеле Месси, который не был вызван в национальную команду на товарищеские матчи с Гватемалой и Колумбией.

Конечно, Месси нужен сборной Аргентины. В этом нет никаких сомнений, потому что это лучший игрок планеты.

Каждый раз мы получаем большое удовольствие, когда видим Месси в футболке сборной. Он заставляет аргентинский футбол прогрессировать.

Я многое от него узнал. У Месси очень хорошие отношения с командой, не только с лучшими её игроками, но и с молодёжью.