Вацлик: «Акинфеев – настоящая легенда»

Вратарь «Севильи» и сборной Чехии Томаш Вацлик поделился мнением о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве. Оба игрока не принимали участия в товарищеском матче между сборными России и Чехии (5:1).

Акинфеев – настоящая легенда. Он уже много лет отлично играет за московский ЦСКА , здорово помогает своей команде. Очень жаль, что он не сыграл против Чехии.

В чешской сборной долгое время первым номером был Петр Чех, и вы находились в его тени, ожидая своего шанса. В российской команде сейчас похожая ситуация с Игорем Акинфеевым. Можете что-то посоветовать его конкурентам?

Самое важное – иметь терпение. У нас действительно было такое – когда Чех приезжал в сборную, он всегда был номером один. Но с другой стороны, для нас это время было очень полезным, была возможность перенимать у него опыт. Такая же ситуация сейчас и в российской команде. Если Акинфеев так долго играет на высоком уровне, то резервистам точно есть, чему у него поучиться. Для второго и третьего вратарей вашей сборной очень полезно находиться рядом с Акинфеевым – смотреть за тем, как он готовится к играм, проводит матчи. Даже во время коротких сборов вратарь может обрести много новых навыков.