Эмери хочет, чтобы Монреаль продлил контракт с «Арсеналом»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери ждет, что 32-летний защитник команды Начо Монреаль продлит контракт с клубом.

Я знаю Монреаля еще по выступлениям в Испании, где он играл за «Малагу» и «Осасуну». Через шесть лет я пришел в «Арсенал» и вижу уже другого Монреаля. Могу сказать, что я очень доволен Начо, в свои 32 года он находится в очень хорошей физической форме. Это всё, что имеет для меня значение. Думаю, нам нужно продлить с ним контракт, чтобы Монреаль остался частью «Арсенала».