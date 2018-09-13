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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
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Эмери хочет, чтобы Монреаль продлил контракт с «Арсеналом»

сегодня, 18:32

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери ждет, что 32-летний защитник команды Начо Монреаль продлит контракт с клубом.

Я знаю Монреаля еще по выступлениям в Испании, где он играл за «Малагу» и «Осасуну». Через шесть лет я пришел в «Арсенал» и вижу уже другого Монреаля. Могу сказать, что я очень доволен Начо, в свои 32 года он находится в очень хорошей физической форме. Это всё, что имеет для меня значение. Думаю, нам нужно продлить с ним контракт, чтобы Монреаль остался частью «Арсенала».

Сам Монреаль также говорил, что стороны близки к договоренности

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