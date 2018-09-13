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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
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Тухель: «Ареоля был фаворитом на место в основе, пока не пришел Буффон»

сегодня, 18:50

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что его неправильно поняли, когда он говорил о шансах Альфонса Ареоля стать основным вратарем команды. Как намекнул Тухель, место в воротах ПСЖ, скорее всего, займет Джанлуиджи Буффон.

Я хотел бы уточнить. Я говорил Ареоля, что он основной претендент на роль основного вратаря, пока не пришел Буффон. Затем Джиджи подписал контракт и всё изменил. С момента его прихода в клубе образовалась другая ситуация, потому что Буффон есть Буффон. Нам нужно действовать разумно.

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Все комментарии
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 19:30
Буффон уже 3-й год играет ниже своего уровня. Не понимаю, почему его ставят в основу
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 19:13
Быстро переобувается!
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