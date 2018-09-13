Тухель: «Ареоля был фаворитом на место в основе, пока не пришел Буффон»

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что его неправильно поняли, когда он говорил о шансах Альфонса Ареоля стать основным вратарем команды. Как намекнул Тухель, место в воротах ПСЖ , скорее всего, займет Джанлуиджи Буффон.

Я хотел бы уточнить. Я говорил Ареоля, что он основной претендент на роль основного вратаря, пока не пришел Буффон. Затем Джиджи подписал контракт и всё изменил. С момента его прихода в клубе образовалась другая ситуация, потому что Буффон есть Буффон. Нам нужно действовать разумно.