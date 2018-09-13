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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 1:2 Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х - - -
23:00 18’ Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 1:0 Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах - - -
23:00 18’ Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 0:0 Логотип футбольный клуб ГранадаГранада - - -
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Ракитич: «Если Месси не был лучшим, то им должен стать Модрич»

сегодня, 21:40

Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич вновь рассыпался в комплиментах хавбеку «Реала» Луке Модричу.

Если есть индивидуальная награда, которую не может выиграть Месси, то нет сомнений в том, что в этом сезоне её должен получить Модрич. Я не удивлюсь, если за него проголосуют очень многие. Это был год Луки, и я очень рад за него. Если Месси не был лучшим, то им должен стать Модрич.

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Все комментарии
Zimmer
Zimmer
сегодня в 22:49
Пусть будет Модрич.
Акроман Чапанов
Акроман Чапанов ответил mangoх12
сегодня в 22:48
Он лучший после матча с эйбарами нумансиями ...
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Акроман Чапанов
сегодня в 22:46
Надоело этот маська
Надоел? Не говори.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 22:44
Месси лучший не по сезоннам а просто лучший а сезонщик это нырок
Antonchik
Antonchik
сегодня в 22:43
С чего бы это Ракитич так печется о Модриче?
Акроман Чапанов
Акроман Чапанов
сегодня в 22:38
Надоело этот маська
070maks
070maks
сегодня в 22:24
по статистике за сезон гол + пасс должен брать Месси, но тут в звании лучшего игрока года преобладает команда игрока в целом. Странно, вроде награда индивидуальная, а награждают за заслуги команды, бред...
juvenale
juvenale
сегодня в 22:21
за гол и пас в лч))))или за промазаный пеналь за сборную Хорватии,или за призрака в финале,или за 6-0 против Испании
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 21:54
Модрич- калиф на час.
No problem
No problem
сегодня в 21:52
А ведь Месси нет и в тройке....
но хозяину надо как то угодить)...
ты ведь Иванушка не Ибрагимович!))?..
kiendjin
kiendjin
сегодня в 21:50
    Left Boy
    Left Boy
    сегодня в 21:49
    совершенно случайно назвал двух игроков, с которыми играет
    рус фан
    рус фан
    сегодня в 21:46
    Зарплатная ведомость 2018/2019 каталонских=633 млн, Реал=566 млн, с офиц. сайта Ла-Лиги, по Модричу понятно что ЗМ он заслужил, но не удивлюсь если Криштиану отдадут, ради реакции типа Юве все купил.
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