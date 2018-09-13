Ракитич: «Если Месси не был лучшим, то им должен стать Модрич»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич вновь рассыпался в комплиментах хавбеку «Реала» Луке Модричу.

Если есть индивидуальная награда, которую не может выиграть Месси, то нет сомнений в том, что в этом сезоне её должен получить Модрич. Я не удивлюсь, если за него проголосуют очень многие. Это был год Луки, и я очень рад за него. Если Месси не был лучшим, то им должен стать Модрич.