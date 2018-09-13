Ракитич: «Если Месси не был лучшим, то им должен стать Модрич»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич вновь рассыпался в комплиментах хавбеку «Реала» Луке Модричу.
Если есть индивидуальная награда, которую не может выиграть Месси, то нет сомнений в том, что в этом сезоне её должен получить Модрич. Я не удивлюсь, если за него проголосуют очень многие. Это был год Луки, и я очень рад за него. Если Месси не был лучшим, то им должен стать Модрич.
но хозяину надо как то угодить)...
ты ведь Иванушка не Ибрагимович!))?..
но хозяину надо как то угодить)...
ты ведь Иванушка не Ибрагимович!))?..