Бускетс: «В начале карьеры подумать не мог, что выиграю столько титулов»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс вспомнил о своих первых шагах в основной команде каталонцев. Бускетс дебютировал за первую команду клуба 13 сентября 2008 года в матче чемпионата Испании против сантандерского «Расинга».

Я никогда не мог представить, что выиграю столько трофеев, сыграю так много матчей в чемпионате Испании и переживу кучу невероятных моментов. Все надеются закрепиться в первой команде, но ты не можешь предугадать, что будет дальше.

Мой первый сезон был очень хороший - меня узнавали и мне давали много минут.

Думаю, сейчас я стал более совершенным футболистом. Я провел много матчей и завоевал много титулов, стал более зрелым и опытным.