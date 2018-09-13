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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 1:2 Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х - - -
23:00 19’ Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 1:0 Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах - - -
23:00 19’ Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 0:0 Логотип футбольный клуб ГранадаГранада - - -
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Бускетс: «В начале карьеры подумать не мог, что выиграю столько титулов»

сегодня, 21:51

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс вспомнил о своих первых шагах в основной команде каталонцев. Бускетс дебютировал за первую команду клуба 13 сентября 2008 года в матче чемпионата Испании против сантандерского «Расинга».

Я никогда не мог представить, что выиграю столько трофеев, сыграю так много матчей в чемпионате Испании и переживу кучу невероятных моментов. Все надеются закрепиться в первой команде, но ты не можешь предугадать, что будет дальше.

Мой первый сезон был очень хороший - меня узнавали и мне давали много минут. 

Думаю, сейчас я стал более совершенным футболистом. Я провел много матчей и завоевал много титулов, стал более зрелым и опытным.

«Барселона» планирует продлить контракт с 30-летним Бускетсом. 

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