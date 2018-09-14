сегодня, 19:06

Бывший нападающий «Краснодара» и московского «Спартака» Юра Мовсисян стал игроком «Чикаго Файр». До этого футболист выступал на правах аренды за шведский «Юргорден», при этом права на Мовсисяна принадлежали американскому клубу «Реал Солт-Лейк».