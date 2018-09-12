Бывший игрок «Спартака» продолжит карьеру в Латвии

сегодня, 12:34

Российский футболист Александр Прудников стал игроком «Спартака» из Юрмалы. Детали контракта не уточняются.

«Мы искренне рады приветствовать столь опытного футболиста в нашем клубе и желаем Александру удачи, а также верим, что он сможет быстро влиться в наш коллектив и помочь команде в борьбе за медали чемпионата Латвии», — гласит сообщение пресс-службы клуба.

Напомним, что за команду уже выступает нападающий Денис Давыдов, арендованный у «Спартака» московского.