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Бывший игрок «Спартака» продолжит карьеру в Латвии

сегодня, 12:34

Российский футболист Александр Прудников стал игроком «Спартака» из Юрмалы. Детали контракта не уточняются.

«Мы искренне рады приветствовать столь опытного футболиста в нашем клубе и желаем Александру удачи, а также верим, что он сможет быстро влиться в наш коллектив и помочь команде в борьбе за медали чемпионата Латвии», — гласит сообщение пресс-службы клуба.

Напомним, что за команду уже выступает нападающий Денис Давыдов, арендованный у «Спартака» московского.

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Все комментарии
RIR68
RIR68
сегодня в 13:57
какой-то полумесяц изогнутый в ромбике)))
Великолепный
Великолепный ответил LOpp
сегодня в 13:46
с Анжи он бы боролся за выживание, со Спартаком из Юрмалы будет бороться за чемпионство. точно шило на мыло?
Однозначно, когда бывший игрок спартака Москва в конечном результате оказывается в спартак Юрмала, это и называется поменять шило на мыло!)))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 13:43
В футболе приличный клуб спартаком не назовут.
LOpp
LOpp ответил Великолепный
сегодня в 13:42
Поменял шило на мыло...
с Анжи он бы боролся за выживание, со Спартаком из Юрмалы будет бороться за чемпионство.
точно шило на мыло?
LOpp
LOpp
сегодня в 13:38
Прудников играл:
Терек
Спарта (Прага)
Томь
Анжи
Кубань
Алания
Рубин
Динамо
Амкар
Оренбург

но чтобы набежала больше клоунов конечно же в заголовке надо указать Спартак.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 13:29
Поменял шило на мыло...
Alista
Alista
сегодня в 13:10
    Abverin
    Abverin
    сегодня в 13:04
    В таком спартаке ему и место.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 12:59
    ЗА СПАРТАК ИЗ ЮРМАЛЫ ХОТЬ НЕ ТАК СТЫДНО, КАК ЗА МОСКОВСКИЙ ! ГЫ-ГЫ
    За "Спартак" из Юрмалы не так стыдно, но Прудников, как истинный тарасовец, ничего хорошего туда не принесет.
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 12:44
    ЗА СПАРТАК ИЗ ЮРМАЛЫ ХОТЬ НЕ ТАК СТЫДНО, КАК ЗА МОСКОВСКИЙ !

    ГЫ-ГЫ
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 12:41
    Это почти любительский уровень
    Молло
    Молло
    сегодня в 12:40
    Молло скоро тоже станет игроком спартака, правда не из Юрмалы, и даже не из Транвы.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    сегодня в 12:38
    На Александра Овечкина похож )))
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 12:35
    Спартак из Юрмалы - это наш родимый Московский клуб )))
    Главные фанаты Ваганыч и Кукуян.
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