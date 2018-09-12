Бывший игрок «Спартака» продолжит карьеру в Латвии

Российский футболист Александр Прудников стал игроком «Спартака» из Юрмалы. Детали контракта не уточняются.
«Мы искренне рады приветствовать столь опытного футболиста в нашем клубе и желаем Александру удачи, а также верим, что он сможет быстро влиться в наш коллектив и помочь команде в борьбе за медали чемпионата Латвии», — гласит сообщение пресс-службы клуба.
Напомним, что за команду уже выступает нападающий Денис Давыдов, арендованный у «Спартака» московского.
точно шило на мыло?
точно шило на мыло?
Терек
Спарта (Прага)
Томь
Анжи
Кубань
Алания
Рубин
Динамо
Амкар
Оренбург
но чтобы набежала больше клоунов конечно же в заголовке надо указать Спартак.
Терек
Спарта (Прага)
Томь
Анжи
Кубань
Алания
Рубин
Динамо
Амкар
Оренбург
но чтобы набежала больше клоунов конечно же в заголовке надо указать Спартак.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
Главные фанаты Ваганыч и Кукуян.
Главные фанаты Ваганыч и Кукуян.