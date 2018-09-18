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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 2:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
22:00 80’ Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 0:0 Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д - - -
22:00 Идет второй тайм, 78’ Логотип футбольный клуб МонакоМонако 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
22:00 Идет второй тайм, 76’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 2:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
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Аллегри: «С приходом Роналду наша самооценка повысилась»

сегодня, 22:46
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от первого матча Лиги чемпионов с «Валенсией»

С приходом Роналду наша самооценка повысилась. У нас играет лучший футболист мира, который в последние годы все трофеи делил с Лео Месси.

«Ювентус» достигал двух финалов за последние четыре сезона, дважды нас выбили на более ранних стадиях, один раз в экстра-тайме и однажды пропустили гол с пенальти на 93-й минуте. Так что не просто так в этом году мы боремся за титул.

Завтра нам предстоит тяжелый матч, в Валенсии просто не бывает. Если победим, дальнейший путь станет проще.

Заявка «Ювентуса» на матч с «Валенсией»

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нечитайло
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