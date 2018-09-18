Аллегри: «С приходом Роналду наша самооценка повысилась»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от первого матча Лиги чемпионов с «Валенсией»

С приходом Роналду наша самооценка повысилась. У нас играет лучший футболист мира, который в последние годы все трофеи делил с Лео Месси.

«Ювентус» достигал двух финалов за последние четыре сезона, дважды нас выбили на более ранних стадиях, один раз в экстра-тайме и однажды пропустили гол с пенальти на 93-й минуте. Так что не просто так в этом году мы боремся за титул.

Завтра нам предстоит тяжелый матч, в Валенсии просто не бывает. Если победим, дальнейший путь станет проще.