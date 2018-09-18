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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 4:0 Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ - - -
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 2:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
22:00 84’ Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 0:0 Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д - - -
22:00 Идет второй тайм, 82’ Логотип футбольный клуб МонакоМонако 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
22:00 Идет второй тайм, 81’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 2:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
22:00 82’ Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 0:0 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
22:00 Идет второй тайм, 84’ Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 2:0 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
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Перишич: «Оставили на поле все силы»

сегодня, 22:25
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)2 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Полузащитник «Интера» Иван Перишич прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Это очень важная победа. Сегодня мы показали, что у нас есть характер. Мы набрали три очка, находясь в тяжелой группе. Мы оставили на поле абсолютно все силы, за что и были вознаграждены победой.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 22:32
Браво Интер! Достойно представляют Италию на евроарене.

Поздравляю болелщиков Интера с успешным возвращенеем в ЛЧ и удачи в следущих матчах! Главный конкурент по групе обыгран, далше сопернеки будут попроще.
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