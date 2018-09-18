Перишич: «Оставили на поле все силы»

Полузащитник «Интера» Иван Перишич прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Это очень важная победа. Сегодня мы показали, что у нас есть характер. Мы набрали три очка, находясь в тяжелой группе. Мы оставили на поле абсолютно все силы, за что и были вознаграждены победой.