Кьеллини: «На нашем уровне играют как минимум пять или шесть команд»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге чемпионов. Завтра «бьянконери» проведут первый матч группового раунда против «Валенсии». Отметим, что Кьеллини стал капитаном «бьянконери» после ухода Джанлуиджи Буффона.

Я горжусь капитанской повязкой, за долгие годы повидал практически всё. За последнее время наша команда значительно выросла. Мы регулярно общаемся с Буффоном, но не затем, чтобы попросить друг о друга совета. Мы остаемся друзьями. Очень хочу снова увидеть его в Лиге чемпионов.

Завтра нас ждет очень сложный матч и по-настоящему трудное испытание. Немногие выигрывают на «Месталье». От нас многого ждут, да и мы сами чувствуем себя сильнее, чем в предыдущие годы, но эти претензии нужно доказывать на поле.

На нашем уровне играют как минимум пять или шесть команд, а в личных противостояниях всякое может случиться. В прошлом сезоне «Рома» и «Ливерпуль» ворвались в четверку лучших команд, а ведь никто не считал их фаворитами.