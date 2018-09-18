Де Росси: «Хотим стартовать в ЛЧ с положительного результата»

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Надеюсь, нам удасться показать в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов тот футбол, который мы демонстрировали в прошлом сезоне. Все помнят матч против «Барселоны». Мы хотим стартовать в ЛЧ с положительного результата.