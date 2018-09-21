Гвардиола: «Приятно, что Агуэро решил остаться в „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил сложность Лиги чемпионов и поговорил об игроках своей команды. Напомним, что в 1-м туре еврокубкового турнира «горожане» неожиданно уступили «Лиону».

В Лиге чемпионов другие требования к составу и физике, чем в Премьер-Лиге. «Шахтер» и «Хоффенхайм» - тоже очень хорошие команды, поэтому нам надо качественно подготовиться.

Бенжамен Менди все еще травмирован. Насчет Де Брюйне - не знаю. Я общался с врачами, и они сказали, что восстановление идет хорошо. Посмотрим. Важно, чтобы он вернулся на поле, когда будет полностью здоров.

Агуэро важный игрок для нашего клуба. Не знаю, закончит ли он карьеру здесь, но приятно, что он решил остаться с нами.