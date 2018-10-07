«Манчестер Юнайтед» невыгодно увольнять Моуриньо в середине сезона

Пресса сообщает, что руководству «Манчестер Юнайтед» невыгодно увольнять главного тренера команды Жозе Моуриньо в середине сезона.
Если боссы манкунианцев надумают уволить Жозе прямо сейчас, то это обойдется им в 34 млн евро, однако в конце сезона неустойка будет равна всего 11 млн, при условии, что команда не попадет в зону Лиги чемпионов.
Действующий контракт Моуриньо с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2020 года.
14 пропущенных голов в 8-ми матчах , вот он и "оборонительный футбол "
14 пропущенных голов в 8-ми матчах , вот он и "оборонительный футбол "
Развел на бабло Челси , теперь и МЮ .
Ему цены бы не было в России))
Развел на бабло Челси , теперь и МЮ .
Ему цены бы не было в России))