«Манчестер Юнайтед» невыгодно увольнять Моуриньо в середине сезона

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07 октября 2018, 10:49

Пресса сообщает, что руководству «Манчестер Юнайтед» невыгодно увольнять главного тренера команды в середине сезона.

Если боссы манкунианцев надумают уволить Жозе прямо сейчас, то это обойдется им в 34 млн евро, однако в конце сезона неустойка будет равна всего 11 млн, при условии, что команда не попадет в зону Лиги чемпионов.

Действующий контракт Моуриньо с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2020 года.