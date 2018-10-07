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«Манчестер Юнайтед» невыгодно увольнять Моуриньо в середине сезона

07 октября 2018, 10:49

Пресса сообщает, что руководству «Манчестер Юнайтед» невыгодно увольнять главного тренера команды Жозе Моуриньо в середине сезона.

Если боссы манкунианцев надумают уволить Жозе прямо сейчас, то это обойдется им в 34 млн евро, однако в конце сезона неустойка будет равна всего 11 млн, при условии, что команда не попадет в зону Лиги чемпионов.

Действующий контракт Моуриньо с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2020 года

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Все комментарии
prayforspecialone
prayforspecialone
07 октября 2018 в 16:35
При всем уважении к успехам Моура, особенно первого сезона касается, его стиль надоел не только болельщикам, но и игрокам. Пока конфликты будут регулярно выноситься на публику - уверенности и сплоченности не видать

14 пропущенных голов в 8-ми матчах , вот он и "оборонительный футбол "
WildKem
WildKem
07 октября 2018 в 15:10
Больше выдумка думаю, если клуб не попадет по итогам сезона в ЛЧ на следующий сезон, то убытки будут заметно больше чем эти 34 млн евро.
dzvinka
dzvinka ответ 3ton (раскрыть)
07 октября 2018 в 14:29
моур лучший лишь в нытье разве что, не забывай, все контракты и условия разрабатывает Мэндеш - агент моура, вот этот дадька знает свое дело, в отличии от физрука переводчика называющего себя тренером.
3ton
3ton
07 октября 2018 в 12:58
Моуриньо лучший в разводах на деньги.
Развел на бабло Челси , теперь и МЮ .
Ему цены бы не было в России))
sir_Alex
sir_Alex
07 октября 2018 в 12:46
На*** подписывать контракты с "золотыми парашютами"???
Брулин
Брулин
07 октября 2018 в 11:26
За кого вчера бились футболисты "МЮ"? Ради тренера или ради болельщиков, но равнодушных на "Олд Траффорд" в составе "манкунианцев" точно не было.
VIPded
VIPded
07 октября 2018 в 11:19
Асабливый завсегда ситуации создает асабливые...)))
ariec93
ariec93
07 октября 2018 в 11:08
Я за то, что бы Моура оставить, может что то в нем поменяется, незнаю, второе дыхание, третий глаз откроется, а то он уже из Челси 2 раза уходил в начале сезона, и ниче не изменилось в его "стратегии", и раставятся все точки, так сказать. Провалит сезон с таким составом - значит тренер он никакой, вытянет - значит все таки красава
sergey08
sergey08
07 октября 2018 в 10:57
Оставьте Жозика в покое и дайте пол-ярда на трансов.
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