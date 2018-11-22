Гвардиола призвал «Барселону» помочь Каталонии обрести независимость

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что «Барселона» должна посодействовать выходу Каталонии из состава Испании.

Конечно, «Барселона» должна сыграть важную роль в этом процессе. Невозможно полностью познать этот клуб, если не знать, что происходило в Каталонии в прошлом.

Нельзя отрицать, что «Барса» является важной частью идентификации Каталонии вместе с нашим языком и культурой.

Думаю, меньше всего беспокойства вызывает тот факт, будет ли «Барселона» играть в Ла Лиге, если Каталония отделится. Если это случится, решение будет найдено.