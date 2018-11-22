Стринич: «Боялся, что завершу карьеру из-за проблем с сердцем»

Защитник «Милана» Иван Стринич признался, что подумывал завершить карьеру, когда у него диагностировали проблемы с сердцем. И всё же после лечения хорватский футболист вернулся в состав «россонери».

Никогда в жизни со мной подобного не случалось, так что мой страх вполне понятен.

Благодаря семье и друзьям три месяца пролетели очень быстро. Хочу их поблагодарить. И вот я здесь, начинается новая глава моей жизни. Я счастлив.

Я боялся, что мне придется завершить карьеру. Мне сказали, что я не смогу заниматься футболом как минимум три месяца. Каждый месяц я проходил обследование, и в последний раз мне сказали, что со мной всё в порядке и я могу вернуться к тренировкам.

Дженнаро Гаттузо и команда очень тепло меня приняли, встретили аплодисментами. Теперь мне нужно начинать с нуля. Я тренируюсь и поставил перед собой цель сыграть против «Фиорентины» 22 декабря. Хотя планы пока сложно строить.