Эмери: «Сказал игрокам „Арсенала“: „Нам нужно начинать с нуля“»

Наставник «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, как готовил игроков команды к новой эпохе без Арсена Венгера.

Я очень уважаю Венгера, но какую бы информацию он мне ни давал, мне нужно было внести изменения. Я сказал игрокам: «Нам нужно начинать с нуля». Даже сейчас, спустя несколько месяцев, я по-прежнему утверждаю, что мы еще в самом начале.

Арсен превратил «Арсенал» в атакующий коллектив, в котором есть игроки, хорошо работающие с мячом. Идеальная комбинация получилась в 2004 году. Со временем команда больше заботилась о технике и свободе в атаке, но растеряла оборонительные построения.

Хочу создать команду, которая знает, как пользоваться пространством, контратаковать. А если свободного места нет, она хладнокровно найдет способ создать голевую возможность. Сейчас мы на пути создания идеи, стиля. Я хочу, чтобы мы стали конкурентоспособными. «Арсенал» был в упадке, мы должны были прекратить это и начать подниматься.