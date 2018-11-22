  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Бразилия. Серия А
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Португалия. Кубок
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)Сантос 1:1 Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1.29 4.90 12.50
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)Палмейрас 4:0 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 1.59 2.81 13.50
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)Фламенго 2:0 Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 1.21 5.65 18.00
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П 1:0 Логотип футбольный клуб Коринтианс (Сан-Паулу)Коринтианс 1.19 5.95 19.75
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 3:0 Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб АрокаАрока - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) 2:0 Логотип футбольный клуб Урал (мол) (Екатеринбург)Урал (мол) 1.35 4.30 10.50
ГлавнаяНовости

Ибрагимович: «В „Ювентусе“ я стал „машиной“»

сегодня, 15:50

Шведский форвард Златан Ибрагимович рассказал про свой опыт выступлений в «Ювентусе». Нападающий играл за туринский клуб с 2004 по 2006 год. 

Все изменилось, когда я приехал в «Ювентус». Я думал, что в «Аяксе» я играю красиво. В Италии я почувствовал сразу давление. 

Для меня все было ново: «Ух ты, большая команда, крутые игроки, знаменитый тренер, клуб с историей. Итальянский футбол, Серия А. Вау!»

Тогда итальянский футбол был на подъеме. Я знал, что останусь здесь, мне пришлось много работать. Но я чувствовал, что я не просто так попал в «Юве», а потому что я хорош. 

В первый день после тренировки я услышал крик Фабио Капелло: «Ибра!». Они не знали как произнести правильно мою фамилию, поэтому меня просто называли «Ибра», затем это прозвище привязалось ко мне. 

Иногда я просто хотел уйти домой, потому что я устал постоянно бить по воротам - я больше не хотел видеть ни вратарей, ни голы. 

Но в итоге я стал настоящей «машиной». Забил свой первый гол в Италии, а это было особенно сложно, потому что нападающим в Серии А непросто, так как все команды обладают высокой культурой тактики. 

Ранее ходили слухи, что Ибрагимович может вернуться в Италию.  

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Почеттино: «Мы работаем над новым контрактом Эриксена»
Сегодня, 16:44 Комментарии0
Де Лаурентис: «Рано или поздно мы должны победить „Ювентус“»
Сегодня, 14:47 Комментарии3
«Севилья» собирается выкупить права на Андре Силву
Сегодня, 14:18 Комментарии2
Отец Ругани намекнул, что игрок скоро покинет «Ювентус»
Сегодня, 13:30 Комментарии2
Жервиньо: «Я скучал по Италии»
Сегодня, 12:37 Комментарии1
Дибала: «Наш менталитет всё тот же, мы хотим выиграть все титулы»
Сегодня, 12:26 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   1 / 783
сегодня в 16:36
Ибра, ты кудесник!
Don trambon
Don trambon
   70 / 783
сегодня в 16:29
А когда стал ***доболом? Или с рождения?
Bayern Best
Bayern Best
   47 / 783
сегодня в 16:07
А в трудный момент сбежал как "Падаль".
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100