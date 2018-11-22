Ибрагимович: «В „Ювентусе“ я стал „машиной“»

Шведский форвард Златан Ибрагимович рассказал про свой опыт выступлений в «Ювентусе». Нападающий играл за туринский клуб с 2004 по 2006 год.

Все изменилось, когда я приехал в «Ювентус». Я думал, что в «Аяксе» я играю красиво. В Италии я почувствовал сразу давление.

Для меня все было ново: «Ух ты, большая команда, крутые игроки, знаменитый тренер, клуб с историей. Итальянский футбол, Серия А. Вау!»

Тогда итальянский футбол был на подъеме. Я знал, что останусь здесь, мне пришлось много работать. Но я чувствовал, что я не просто так попал в «Юве», а потому что я хорош.

В первый день после тренировки я услышал крик Фабио Капелло: «Ибра!». Они не знали как произнести правильно мою фамилию, поэтому меня просто называли «Ибра», затем это прозвище привязалось ко мне.

Иногда я просто хотел уйти домой, потому что я устал постоянно бить по воротам - я больше не хотел видеть ни вратарей, ни голы.

Но в итоге я стал настоящей «машиной». Забил свой первый гол в Италии, а это было особенно сложно, потому что нападающим в Серии А непросто, так как все команды обладают высокой культурой тактики.