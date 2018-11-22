Наингголан: «Я больше не вернусь в сборную Бельгии»

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан заявил, что больше не будет играть за национальную команду Бельгии. Хавбек пропустил чемпионат мира в России из-за конфликта с главным тренером команды Роберто Мартинесом.

Я больше не вернусь в сборную. Я говорил, что если не поеду на чемпионат мира, то не буду больше играть за национальную команду, а я человек слова.

Если завтра поменяют тренера и он скажет мне возвращаться, я все равно откажу. Потому что если я что-то решил, то так оно и будет.

Во время паузы на матчи сборных у меня есть несколько дней выходных, и это отлично, потому что я могу сосредоточиться на «Интере».

В сборной у меня было отличное время, я сыграл на чемпионате Европы, и этого достаточно. Я остаюсь поклонником своих товарищей по сборной, всех их люблю, у меня отличные отношения со всеми игроками, но некоторые вещи я не могу принять.

Я был очень разочарован, поскольку провел отличный чемпионат Европы, а потом меня выбросили из команды. В то же время были футболисты, не игравшие в клубах, но вызывавшиеся в сборную. Я же проводил по 50 матчей за сезон, но игнорировался. Никогда не требовал, чтобы меня выпускали на поле, но на свое место в заявке, считаю, я наработал. Тренер же сыпал какими-то жалкими оправданиями.

Если бы он поговорил со мной, сказал мне свои мысли в глаза, а потом бы не вызвал меня, то я бы уважал его больше. Но он этого не сделал.