Фергюсон довел Моуриньо до слез, когда посоветовал МЮ назначить Мойеса

вчера, 20:19

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон перед своим уходом в 2013 году посоветовал боссам манкунианцев назначить его последователем Дэвида Мойеса и тем самым в буквальном смысле довел до слез Жозе Моуриньо, который в то время возглавлял «Реал». Португалец посчитал решение сэра Алекса предательством. Об этом рассказал в своей книге испанский журналист Диего Торрес.

Моуриньо считал Фергюсона не только союзником, но и своим другом, крестным отцом. Он был убежден, что они связаны исключительным доверием. Когда Моуриньо узнал, что Фергюсон выбрал Мойеса, тренера «Эвертона», для него это стало ударом. Это были самые неприятные часы Моуриньо у руля «Реала». Он находился в отеле, не мог уснуть и оторваться от мобильного телефона, пытался понять причину.

В итоге Моуриньо всё же возглавил «красных дьяволов» в 2016 году. По слухам, летом его может сменить Маурисио Почеттино.