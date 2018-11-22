Фергюсон довел Моуриньо до слез, когда посоветовал МЮ назначить Мойеса

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11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 2.34 3.62 3.10
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 4.50 3.50 1.93
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 1.39 5.30 7.10
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис -:- Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф 3.70 3.18 2.06
01:00 90’ Логотип футбольный клуб Васку да Гама (Рио-де-Жанейро)Васку да Гама 1:0 Логотип футбольный клуб Сан-ПаулуСан-Паулу - - -
02:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Сеара (Форталеза)Сеара 1:0 Логотип футбольный клуб Парана (Куритиба)Парана 1.31 4.95 10.75
02:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:0 Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)Флуминенсе 1.60 3.70 6.10
02:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе 2:0 Логотип футбольный клуб Спорт РесифиСпорт Ресифи 1.86 3.125 5.20
22:30 сегодня  Байер -:-  Штутгарт 1.61 4.30 5.85
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2.30 3.22 3.28
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 2.28 3.45 3.05
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг - - -
23:00 сегодня  Леганес -:-  Алавес 2.23 3.10 3.92
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 2.93 2.94 2.72
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян 3.74 3.86 1.88
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия - - -
11:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) -:- Логотип футбольный клуб Кр. Советов (мол) (Самара)Кр. Советов (мол) 1.41 5.00 6.05
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (мол) (Грозный)Ахмат (мол) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) 4.20 4.65 1.61
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)Оренбург (мол) -:- Логотип футбольный клуб Уфа (мол)Уфа (мол) 5.50 4.60 1.44
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (мол) (Москва)Динамо М (мол) -:- Логотип футбольный клуб Енисей (мол) (Красноярск)Енисей (мол) 1.41 4.75 6.40
18:00 сегодня  Ахмат -:-  ЦСКА 3.70 3.14 2.17
20:30 сегодня  Локомотив М -:-  Урал 1.60 3.86 6.05
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
22:15 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 1.90 3.28 4.60
20:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Львов - - -
22:45 сегодня  Лион -:-  Сент-Этьен 1.62 4.35 5.60
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 2.15 3.08 3.84
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.93 2.90 2.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб ОсерОсер 2.64 2.98 2.99
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Фергюсон довел Моуриньо до слез, когда посоветовал МЮ назначить Мойеса

вчера, 20:19

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон перед своим уходом в 2013 году посоветовал боссам манкунианцев назначить его последователем Дэвида Мойеса и тем самым в буквальном смысле довел до слез Жозе Моуриньо, который в то время возглавлял «Реал». Португалец посчитал решение сэра Алекса предательством. Об этом рассказал в своей книге испанский журналист Диего Торрес.

Моуриньо считал Фергюсона не только союзником, но и своим другом, крестным отцом. Он был убежден, что они связаны исключительным доверием.

Когда Моуриньо узнал, что Фергюсон выбрал Мойеса, тренера «Эвертона», для него это стало ударом. Это были самые неприятные часы Моуриньо у руля «Реала». Он находился в отеле, не мог уснуть и оторваться от мобильного телефона, пытался понять причину.

В итоге Моуриньо всё же возглавил «красных дьяволов» в 2016 году. По слухам, летом его может сменить Маурисио Почеттино.

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Все комментарии
sparxx2
sparxx2
   316 / 752
сегодня в 00:27
При всех регалиях, Кубках, уважении и респекте хочется САФу высказать уважуху по поводу выбора Мойса. Точнее сам Мойс мне безразличен, но выбрали его, а не Клоппа.
dimagas1
dimagas1 ответил Надир Магомедов 1
   150 / 752
вчера в 23:49
Так то Ферги выиграл АПЛ в свой последний сезон
Значит я перепутал их с ситюками.
anyway
anyway
   196 / 752
вчера в 22:58
мойес отомстил САФу за моура
ЮЗИК
ЮЗИК
   180 / 752
вчера в 22:35
С Мойесом он не угадал
311
311
   76 / 752
вчера в 22:07
Как смысл Фергюсону приглашать Моуриньо в МЮ, если тот возглавляет Реал? Логично, что не стал беспокоит