Редкая профессия. Тренер форвардов № 1

сегодня, 13:15

За успехами знаменитых команд часто стоят важные люди, о которых не говорят. «Соккер.ру» приоткрывает занавес – рассказываем о невоспетом герое.

Бездарный нападающий из свиты Агилеры

В 2004 году американская певица Кристина Агилера вела церемонию вручения премии «MTV Music Awards» в Эдинбурге. Перед представлением Майкла Джексона ее вынесли на сцену крепкие парни-модели на паланкине. Одним из тех, кто держал жердь, одетый только в шотландский килт, был белобрысый парень-футболист.

В 24 года подрабатывал моделью, ведь к тому времени играл за «Гамильтон Академикал» - скромный шотландский клуб из низшей лиги. Алан Рассел – так зовут нашего героя, с десяти до семнадцати лет учился в школе «Рейнджерс», но футболистом высокого уровня не стал. Нападающий для сборной Шотландии из него не получился.

Зато в мае 2008 года Алан получил приз «Игрок года» в третьей лиге, когда забил 26 мячей в 43 матчах. После этого был финальный штурм высшего дивизиона – снова неудачный, ведь за «Килмарнок» отличился в чемпионате всего четырежды за два сезона. Когда контракт истек, соглашение не стали продлевать.

И вот тогда тридцатилетний парень сделал верный выбор. В июле 2010 года Рассел перебрался в США , где выступал за скромные клубы из Каролины и Лос-Анджелеса. За океаном начал смотреть матчи по баскетболу и американскому футболу и заметил, что у игроков разных амплуа там есть персональные тренеры.

Алан подумал: а почему тогда в футболе свои тренеры только у вратарей? Карьеру Рассел закончил как центральный хавбек, стал проявлять интерес к тактике и стандартам. И когда в 34 года повесил бутсы на гвоздь, пришлось придумывать, чем заниматься дальше. Рассел решил – будет лучшим тренером нападающих в мире. Или тренером лучших нападающих.

Первым «клиентом» стал его сын Трой, которому сейчас всего 10 лет, зато у мальца есть майка Пеле с именной дарственной надписью, куча фото со звездами – от Неймара до Бекхэма, а также персональный наставник. Младший Рассел – фанат Роналду и «Реала». Быть может, лет через 10-12 у сборной Шотландии появится сильный форвард?

От ноунейма до полуфинала ЧМ за три года

Рассел основал компанию «Superior Striker». Специализируется на разработке персональных программ тренировок строго для игроков атаки. Сначала среди первых клиентов были мало кому известные парни, но потом и знаменитые подтянулись.

У каждого нападающего есть минусы, но с ними можно работать. Особенно если наставник записывает тренировки и разбирает видео, все популярно объясняя. Бераино работал с Расселом, когда играл за ВБА . Бенитес приметил Алана и пригласил к Митровичу, когда тот выступал за «Ньюкасл».

Даже решающий гол прошлого чемпионата России забил бывший клиент Рассела – Эдер из «Локомотива». Часто Алана приглашают работать с нестабильными форвардами, чтобы хоть как-то улучшить их игру. А вот с топовыми нападающими ему чуть сложнее. Ни один Златан не любит, если «ломают авторский стиль».

Но Рассел выбрал правильную стратегию. Начал вести непопулярный канал, который позволяет встречаться с нападающими ведущих клубов АПЛ . Алан разыгрывал с форвардами «Сити», «Челси», «Эвертона» и других клубов АПЛ конкурсы с ударами. Причем многие, вроде Лукаку или Руни, воспринимали шоу без энтузиазма.

Зато Рассел оброс полезными знакомствами. А поскольку он скрупулезно анализирует атакующую фазу игры уже сформированных игроков – его заметили тренеры. Также надо признать, что у самого Рассела нет проблем с техникой ударов. Высокий, мощный, всего 37 лет, поэтому показать пример грамотного выстрела Алан может.

Проблема лишь в том, что все ученики знают – специфический учитель был бездарным нападающим. Но барьер недоверия больших звезд Алан преодолевает при поддержке широко известного в узких кругах человека. В тренерском штабе сборной Англии есть многократный чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы.

И это, конечно же, не Гарет Саутгейт. Речь о Стиве Холланде, который давно и успешно работал на «Челси». Сначала как тренер второй команды, а при Виллаш-Боаше стал помощником. Причем оставался при Ди Маттео, Бенитесе, Моуриньо, Хиддинке и Конте. То есть выиграл все трофеи «Челси» последних лет.

Саутгейт сначала задействовал Холланда в молодежке, а потом он стал постоянной правой рукой в первой сборной. Стива обожают футболисты, именно он пригласил Рассела сначала в «Челси», а потом посоветовал взять в Россию. Понятно, что не строго как тренера нападающих. Алан разрабатывает для британцев розыгрыши стандартов, собирает информацию о защитниках и вратарях соперников.

На чемпионате мира Англия забила 9 из 12 голов со стандартов. У России было 5 голов из 11, и это второй результат ЧМ -18. Кроме того, подопечный Рассела стал лучшим снайпером турнира. Кейна справедливо критикуют за плохую игру в плей-офф, но никто в мире больше забить не смог.

С Аланом сборная Англии начала побеждать

У клиента шотландца Митровича сейчас 6 голов в Лиге Наций – рекорд турнира. За «Ньюкасл» форвард, у которого были проблемы с реализацией моментов, не успел забить много. А вот за «Фулхэм» у него 12 мячей в 17 играх Чемпионшипа, и 5 в 12 матчах АПЛ , что для аутсайдера неплохо. Раньери может выжать еще больше.

Конечно, некоторых игроков сборной Англии может насмешить «американская» подача Рассела - позиционирование себя «лучшим в мире». Но этого шотландец нахватался, когда жил и работал в США . При этом Рассел ведет себя воспитанно, улыбается, всегда подбадривает игроков, объясняет детали популярно на диком шотландском английском.



Сборная Англии 28 лет не была в полуфинале чемпионата мира, но вышла туда с необычным тренером. Рассел поменял структуру игры команды. Например, британцы забили после углового впервые за много лет на крупном турнире. А главное – выиграли серию пенальти. Информацию о том, как работают чужие вратари, собирал именно Алан.

А на днях Кейн и Лингард заняли правильные позиции в сложнейшей игре с Хорватией. Футбольная Англия в 2019 году впервые за 53 года и всего второй раз в истории может выиграть трофей, ведь Португалию, Швейцарию и Нидерланды Алан изучит до лета очень хорошо.

Так что это не просто необычная история, а история успеха. Из второсортного игрока и парня, который вытаскивал на сцену поп-певицу, Рассел превратился в званого гостя в английских клубах. Лицензированного УЕФА тренера сборной, которая обыграла Испанию и Хорватию со второй попытки именно благодаря работе в атаке.

А подопечный наставника Кейн повторил лучший результат рекордсмена сборной Англии по голам Руни – 8 голов за сборную за календарный год. Не исключено, что Расселу просто повезло. Да, но это как доказывать, что Гвардиола не выиграет ЛЧ со «Спартаком», а поэтому слаб как тренер. Всем понятно, что не выиграет.

Но у лучших тренеров нет запасной жизни для работы с середняками, готовят элиту. Рассел не изобрел велосипед, но в тренде, ведь во многих штабах есть знатоки стандартов. Тот же Сарри о штрафных и угловых может читать многочасовые лекции. Важность мелочей в футболе начинают замечать на самом высоком уровне.

Тренеров нападающих скоро станет больше

Пока часто «тренер нападающих» нужен, если необходим именитый мотиватор – как Анри в сборной Бельгии. Или если легенде клуба нужна работа – как Сонни Андерсон в «Лионе». Но во времена, когда «Сити» платит деньги тренеру по аутам, а процент голов со стандартов на ЧМ -18 заметно подскочил, все понимают, насколько важно иметь преимущество в мелких эпизодах.

Хорватия уступила Англии, поскольку Джо Гомес шикарно вбросил аут прямо до чужих ворот. А затем Кейн забил после розыгрыша штрафного. Даже когда у команды не клеится игра – подводит реализация, если у нее готовый форвард и парочка стандартов в запасе, можно выиграть и пройти дальше. Позиции англичане в атаках и вправду занимают верные.

Фанаты футбола как математики сейчас на коне в АПЛ . Клопп и Гвардиола никогда не отрицали важность мелких эпизодов и цифр. А Сарри настолько хорош в объяснении мелочей, что стал первым в истории АПЛ наставником-дебютантом, который не проиграл в 12 первых турах. А учитывая, что у Жиру и Мораты проблемы с реализацией, быть может, Абрамовичу пора пригласить Рассела на зиму в команду?

Понятно, что если ты настолько хорош в профессии, как Кейн, тебе редко нужен тренер, который объяснит технику удара. Но большинству наставники нужны. Саутгейт подчеркивал, что Холланд и Рассел – люди, благодаря которым Англия в четверке на ЧМ -18 и в Лиге Наций за один год. И если скажут, что в России повезло со жребием, то в Лиге Наций были Испания и Хорватия, но их тоже обыграли, создавая опасные моменты с игры и стандартов.

Первый тайм в Испании, дебют и концовка с Хорватией – лучшие объяснения, зачем Саутгейту в штабе человек, который объясняет игрокам, как правильно атаковать. Расселу тридцать семь лет, четыре года назад его никто не знал, а в 2018-м у него два полуфинала. Один из героев нового года.