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Хеведес: «В Москве меня никто не узнает на улицах — это здорово»

06 декабря 2018, 09:04

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал, что любит прогуляться по Москве и иногда даже ездит в метро.

Периодически гуляю по Москве. Уже знаю, где что находится, могу сориентироваться даже без навигатора. Один из моих друзей, с которым я познакомился на йоге, показал мне город, метро… Когда у меня не было машины, я спускался туда чаще. Сейчас всё зависит от того, куда мне нужно. Для передвижений в центре метро намного удобнее.

Меня редко узнают. И это здорово. Могу пройтись по Москве, и меня никто не узнает. Если я выйду на улицу в Германии или Италии, ко мне подбегают с просьбой сфотографироваться или дать автограф. Здесь такого нет – от этого мне очень комфортно. Можно прийти куда-нибудь, начать болтать с людьми, и они не будут знать, кто я такой. За четыре месяца меня узнавали меньше десяти раз.

Хеведес перешел в «Локомотив» в июле. 

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Все комментарии
161регион
161регион ответ Betman (комментарий удален) (раскрыть)
06 декабря 2018 в 12:35
Не истери,ведешь себя как "Друзь"
VIPded
VIPded
06 декабря 2018 в 10:31
Что, даже на вокзалах РЖД не узнают? )))
loko7
loko7
06 декабря 2018 в 09:26
Ты еще не стал известным футболистом Локо.
161регион
161регион
06 декабря 2018 в 09:22
Да потому что ты 3 не кому не нужен)))уха ха ха
КЭТиК
КЭТиК
06 декабря 2018 в 09:14
Теперь будут.
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