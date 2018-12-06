Хеведес: «В Москве меня никто не узнает на улицах — это здорово»

Защитник «Локомотива» рассказал, что любит прогуляться по Москве и иногда даже ездит в метро.

Периодически гуляю по Москве. Уже знаю, где что находится, могу сориентироваться даже без навигатора. Один из моих друзей, с которым я познакомился на йоге, показал мне город, метро… Когда у меня не было машины, я спускался туда чаще. Сейчас всё зависит от того, куда мне нужно. Для передвижений в центре метро намного удобнее.

Меня редко узнают. И это здорово. Могу пройтись по Москве, и меня никто не узнает. Если я выйду на улицу в Германии или Италии, ко мне подбегают с просьбой сфотографироваться или дать автограф. Здесь такого нет – от этого мне очень комфортно. Можно прийти куда-нибудь, начать болтать с людьми, и они не будут знать, кто я такой. За четыре месяца меня узнавали меньше десяти раз.