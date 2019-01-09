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Самедов: «Обалдел от такого количества народа на автограф-сессии»

09 января 2019, 21:40

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов в среду провел автограф-сессию, которую посетили несколько десятков болельщиков. Футболист поделился впечатлениями от мероприятия.

Я не ожидал такого количества народа. Немножечко обалдел. Не знаю, поставил ли рекорд. У других ребят надо спросить. Всё позитивно, все благодарили. Я тоже очень благодарен, что все пришли. Всё здорово.

В ближайшее время Самедов должен стать игроком «Крыльев Советов».

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Все комментарии
самуил кац 1
самуил кац 1 ответ МапС (раскрыть)
10 января 2019 в 15:26
Ну сам - ладно уж, твое дело. Ребенка - то пошто мучил ?
самуил кац 1
самуил кац 1
10 января 2019 в 15:25
Не парься, Сашок, на прощание всегда много народу собирается. Если бы ты видел, сколько народу придет на твои похороны !
vad-liga
vad-liga ответ mangoх12 (комментарий удален) (раскрыть)
10 января 2019 в 14:55
Да да! Сам полтора часа стоял.
Удачи Александру в Крыльях!
161регион
161регион
10 января 2019 в 10:46
Рекорд никчемности
МапС
МапС
09 января 2019 в 22:27
На счёт несколько десятков болельщиков - очепятка! Несколько сотен - вот это правильно.
Я там сегодня был, два часа отстоял в очереди с дочкой.
Автограф взяли, поблагодарили и пожелали удачи Александру, сфоткались.
EAGinLE
EAGinLE
09 января 2019 в 22:17
Рекорд побит будет в новом клубе , с первого матча .
ermak6848
ermak6848
09 января 2019 в 21:53
это был ваш прощальный автограф для истории...Шура...
blitz
blitz
09 января 2019 в 21:49
Физрука то же приходил народ провожать, и что?
holms918
holms918
09 января 2019 в 21:43
Посмотрим, как получится в "Крыльях Советов".
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