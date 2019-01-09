Самедов: «Обалдел от такого количества народа на автограф-сессии»

Бывший полузащитник «Спартака» в среду провел автограф-сессию, которую посетили несколько десятков болельщиков. Футболист поделился впечатлениями от мероприятия.

Я не ожидал такого количества народа. Немножечко обалдел. Не знаю, поставил ли рекорд. У других ребят надо спросить. Всё позитивно, все благодарили. Я тоже очень благодарен, что все пришли. Всё здорово.