Самедов: «Обалдел от такого количества народа на автограф-сессии»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов в среду провел автограф-сессию, которую посетили несколько десятков болельщиков. Футболист поделился впечатлениями от мероприятия.
Я не ожидал такого количества народа. Немножечко обалдел. Не знаю, поставил ли рекорд. У других ребят надо спросить. Всё позитивно, все благодарили. Я тоже очень благодарен, что все пришли. Всё здорово.
В ближайшее время Самедов должен стать игроком «Крыльев Советов».
Удачи Александру в Крыльях!
Удачи Александру в Крыльях!
Я там сегодня был, два часа отстоял в очереди с дочкой.
Автограф взяли, поблагодарили и пожелали удачи Александру, сфоткались.
Я там сегодня был, два часа отстоял в очереди с дочкой.
Автограф взяли, поблагодарили и пожелали удачи Александру, сфоткались.