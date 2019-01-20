Моуриньо: «Отклонил уже три предложения»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 63’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Моуриньо: «Отклонил уже три предложения»

20 января 2019, 00:48

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо заявил, что он уже отклонил три предложения.

У меня есть время проанализировать ситуацию. Я уже отклонил три предложения, поскольку не чувствую, что это то, что мне нужно. Я собираюсь сохранять спокойствие. Чем больше у меня времени, тем лучше я смогу подготовиться.

Ранее Моуриньо заявил, что он не собирается завершать карьеру.

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kolpankolpan
kolpankolpan ответил Rafael Benitez
   188 / 808
21 января в 10:44
Раньери заложил фундамент в Челси Не сливали скорее всего в МЮ состав кардинально изменился у МЮ и был в распоряжении у Моуринью А про Сульшера рано говорить но результаты улучшились не сильно но улучшились
Пей иод, он помогает внятно мыслить.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил 4ел
   324 / 808
20 января в 18:26
Чемпионат Норвегии это одно но он молодец что вытащил Мольде на 2место но все равно но говорить о Сульшере прежде временно Кардифф все же в Шип отправил Сульшер точно также как Маркус Силва Халл Что можно сказать о Сильве? тренер неплохой но Эвертон в тратах в арошлое ТО на сумму в 80млн опережает Лестер в зоне ЛЧ и Лестер их еще обыграли Сильва одинаково проиграл ТТХ Почетино с Халл 5-1и сЭвертоном 6-2то есть без разницы какой клуб у него но состав у Халла был хороший не хуже чем у Уоьфорда или Пэлас Почетино хороший тренер но не кубковый его например обыграл Мойес с ВХЮ в кубке лиги даже Моуринью в кубке Англии Но нужно отличать неплохих тренеров хороших тренеров от сильных тренеров а их не много На мой взгляд это Клопп и Бенитес в АПЛ
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил kolpankolpan
   324 / 808
20 января в 18:11
Раньери заложил фундамент в Челси Не сливали скорее всего в МЮ состав кардинально изменился у МЮ и был в распоряжении у Моуринью А про Сульшера рано говорить но результаты улучшились не сильно но улучшились
XaXatyn
XaXatyn
   447 / 808
20 января в 12:12
Интересно от кого ? А то я тоже сегодня 3 приложения отклонил Выпить .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
20 января в 11:17
А к чему должен готовиться тренер? Новые схемы придумывать, что ли?
kolpankolpan
kolpankolpan
   188 / 808
20 января в 11:09
Маур сделал тот Челси что после его ухода выдавил все-же Лигу Чемпионов. Маур создал этот МЮ после того как Ван Гал его развалил.И трофеи у него есть.Единственное и важное в чем он не преуспел--это работать раскрепощенно.Морально команду задавил.Сейчас на созданной Мауром базе, при здоровом климате в команде есть кое какой результат.Люди воспрянули от гнета.А это очень много.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   353 / 808
20 января в 10:30
Бакланы даже с третьего раза не понимают аххах
4ел
4ел ответил Рауль и Зидан
   473 / 808
20 января в 10:11
Твой Сульшаер до этого тренировал две команды , и без особого успеха , где там были наработки Сафа ?
прежде чем писать, прогугли. Где был мельде до его назначения и что он с ним завоевал.Команду видите ли цыган подготовил на предсезонке. А то что целый круг уже прошел тебя не смущает?Сульшер организовал тур в эмираты чтобы раскрепоститься, пообщаться с игроками и поработать под палящим солнцем чтобы проверить физ. возможности игроков. Сульшер подготовил бы команду и не было бы негатива и борьбу бы вел не за 4 место, а за 1 с ливерпулем и мс
Великий Князь
Великий Князь ответил cevin cigan
   6 / 808
20 января в 10:06
Смотрю здесь с утра одни юмористы Моура тролят? Никто даже не вспомнит,что при Моуре Ман Юнайтед за долгие годы стал вторым в АПЛ,выиграл кубок Англии,Лигу Европы. К команде хоть какие то титулы стали возвращаться! У каждого тренера бывают взлёты и падения-это нормально для футбола!
Какие взлёты?
Он давно вошёл в штопор. Аха-ха)
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил 4ел
   431 / 808
20 января в 09:59
Твой Сульшаер до этого тренировал две команды , и без особого успеха , где там были наработки Сафа ?
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил 4ел
   431 / 808
20 января в 09:58
Вот именно слили , но Маур заложил фундамент . Если бы команда не была физически готова , ни один бы тренер в мире , не вытянул бы ее , это невозможно за короткие сроки , это любой тренер подтвердит
4ел
4ел ответил Рауль и Зидан
   473 / 808
20 января в 09:53
Его работа сейчас видна . Не рассказывайте сказки , за пару дней что мог сделать Сульшьяер ? Учитывая то , что до МЮ он вообще никак не проявил себя . Сейчас игроки МЮ летают по полю , а кто готовил их к сезону ? Да Сульшаер раскрепостил их , но смогли бы они так играть , без сезонной подготовки ? Нет конечно , да не один в мире тренер не вывез бы команду , которая была бы физически не готова
Не неси чушь. Команду видите ли он подготовил. Сульшер 11 лет под руководством САФа играл и все это видел и сам прекрасно понимает как все делается. Португальский цыган сам во всем виноват.Гордыня,высокомерие и еще млн. дурных черт и тараканов в голове.ИМХО в челси его слили и в мю его слили.Настолько он игроков уже всех зае...
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Mr_Tim
   431 / 808
20 января в 09:34
Его работа сейчас видна . Не рассказывайте сказки , за пару дней что мог сделать Сульшьяер ? Учитывая то , что до МЮ он вообще никак не проявил себя . Сейчас игроки МЮ летают по полю , а кто готовил их к сезону ? Да Сульшаер раскрепостил их , но смогли бы они так играть , без сезонной подготовки ? Нет конечно , да не один в мире тренер не вывез бы команду , которая была бы физически не готова
Санчо Панса
Санчо Панса
   103 / 808
20 января в 08:47
Какой он избирательный то! Маур, смотри, а то так и вовсе никто тебя не позовет.
cevin cigan
cevin cigan
   113 / 808
20 января в 08:27
Смотрю здесь с утра одни юмористы Моура тролят? Никто даже не вспомнит,что при Моуре Ман Юнайтед за долгие годы стал вторым в АПЛ,выиграл кубок Англии,Лигу Европы. К команде хоть какие то титулы стали возвращаться! У каждого тренера бывают взлёты и падения-это нормально для футбола!
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
20 января в 08:21
Ждёт крупной рыбы, черт португальский, чтобы отлохотронить по крупному, на очередной мешок с евриками.
OLESOCC
OLESOCC
   444 / 808
20 января в 08:13
В Анжи его на исправление!.
Шишанутый
Шишанутый
   40 / 808
20 января в 08:12
От Бенфики, Баварии и Зенита.
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 808
20 января в 08:07
    нечитайло
    нечитайло
       517 / 808
    20 января в 07:47
    Выжидает
    Lewa2708
    Lewa2708
       177 / 808
    20 января в 07:41
    Народ сейчас всё шутит про него, но потом раз и он летом возглавляет Реал, и я не удивлюсь даже
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       19 / 808
    20 января в 07:38
    Моуриньо: «Отклонил уже три предложения»
    Сульшер : "А я принял одно"
    Педры и негры
    Педры и негры
    20 января в 07:37
    Предложения китайского картонного мешка не отклоняй. Все ждут их битвы в Серии Б за выживание с Кремонезе и Салернитаной. Благо там постоянно с клубов очки снимают, 20 очков перед стартом с 19 команд снимут. =)))
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
       334 / 808
    20 января в 07:14
    не хочет дворником работать !
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответил mangoх12
       17 / 808
    20 января в 06:30
    Уже скоро поступит предложение от Федуна
    Если Мориньо придёт в Спартак, это будет шоу! Неудевлюсь даже драки с Глушаковым на прессухе!
    112910415
    112910415
       41 / 808
    20 января в 06:06
    кто-то ещё хочет остаться и без результатов, и без денег?
    cska plus
    cska plus
       12 / 808
    20 января в 04:46
    Без работы не останется.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       115 / 808
    20 января в 04:29
    Ждёт отставки Солари?
    Его МЮ щас выносит соперников!
    Ему бы прекратить своё высокомерие!!!
    STVA 1
    STVA 1
       105 / 808
    20 января в 04:20
    Можно и про десять сказать.
    Mr_Tim
    Mr_Tim
       292 / 808
    20 января в 04:02
    Кому он может быть щас интересен ? Его работа в МЮ видна была она ужасна..
    Отдыхай Моур, наслаждайся отпуском!
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