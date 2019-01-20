Моуриньо: «Отклонил уже три предложения»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо заявил, что он уже отклонил три предложения.
У меня есть время проанализировать ситуацию. Я уже отклонил три предложения, поскольку не чувствую, что это то, что мне нужно. Я собираюсь сохранять спокойствие. Чем больше у меня времени, тем лучше я смогу подготовиться.
Ранее Моуриньо заявил, что он не собирается завершать карьеру.
Он давно вошёл в штопор. Аха-ха)
Он давно вошёл в штопор. Аха-ха)
Сульшер : "А я принял одно"
Сульшер : "А я принял одно"
Его МЮ щас выносит соперников!
Ему бы прекратить своё высокомерие!!!
Его МЮ щас выносит соперников!
Ему бы прекратить своё высокомерие!!!
Отдыхай Моур, наслаждайся отпуском!
Отдыхай Моур, наслаждайся отпуском!