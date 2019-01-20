Моуриньо: «Отклонил уже три предложения»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо заявил, что он уже отклонил три предложения.

У меня есть время проанализировать ситуацию. Я уже отклонил три предложения, поскольку не чувствую, что это то, что мне нужно. Я собираюсь сохранять спокойствие. Чем больше у меня времени, тем лучше я смогу подготовиться.