Сарри: «Я не против проиграть, но не таким образом»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Арсенала».
Я зол, поскольку мне не понравилась игра команды сегодня. Понятно, что периодически мы будем сталкиваться с трудностями в играх. Но мы должны лучше реагировать на них, а не так, как мы сделали это сегодня. Похожее случилось и в игре с «Тоттенхэмом». Я не против проиграть, но не таким образом.
Игроки отстой? Согласен. Но когда за матчи с Уотфордом, КП, Ньюкаслом, Саутом, Брайтоном, Лестером ... никого из них не можешь обыграть в два мяча, спокойно, без нервов... На это задачу даже Жиру должно хватить, и Виллиана. Не говоря уже об Азаре. Так что тут проблема не в игроках, а в тактике.
Игроки отстой? Согласен. Но когда за матчи с Уотфордом, КП, Ньюкаслом, Саутом, Брайтоном, Лестером ... никого из них не можешь обыграть в два мяча, спокойно, без нервов... На это задачу даже Жиру должно хватить, и Виллиана. Не говоря уже об Азаре. Так что тут проблема не в игроках, а в тактике.
Самое обидное в этой движухе, это покупка всякого шлака в виде Паредесов и Игуаинов. А с такой игрой и результатами, остаться в топ4 будет фантастикой.
Самое обидное в этой движухе, это покупка всякого шлака в виде Паредесов и Игуаинов. А с такой игрой и результатами, остаться в топ4 будет фантастикой.