Сарри: «Я не против проиграть, но не таким образом»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Арсенала».

Я зол, поскольку мне не понравилась игра команды сегодня. Понятно, что периодически мы будем сталкиваться с трудностями в играх. Но мы должны лучше реагировать на них, а не так, как мы сделали это сегодня. Похожее случилось и в игре с «Тоттенхэмом». Я не против проиграть, но не таким образом.