Сарри: «Я не против проиграть, но не таким образом»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Италия. Кубок
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Португалия. Примейра
  • Уэльс. Премьер-Лига
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 63’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
ГлавнаяНовости

Сарри: «Я не против проиграть, но не таким образом»

19 января 2019, 23:16
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Арсенала».

Я зол, поскольку мне не понравилась игра команды сегодня. Понятно, что периодически мы будем сталкиваться с трудностями в играх. Но мы должны лучше реагировать на них, а не так, как мы сделали это сегодня. Похожее случилось и в игре с «Тоттенхэмом». Я не против проиграть, но не таким образом.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кьеза: «Такого вечера я даже не мог себе представить»
Сегодня, 05:54 Комментарии0
Месси: «Мы не сливали Кубок Испании. „Барселона“ борется за все трофеи»
Сегодня, 05:24 Комментарии1
Почеттино: «Отпраздновал гол вместе с Льоренте, ведь мы заслужили победу»
Сегодня, 04:53 Комментарии0
Клопп: «Понимали, что победить „Лестер“ тяжело, а потом ещё и снег пошёл»
Сегодня, 04:02 Комментарии-1
Сарри: «Невозможно так по-разному провести два тайма»
Сегодня, 03:16 Комментарии1
Кинг: «Планом „Борнмута“ было выключить из игры Жоржиньо»
Сегодня, 02:58 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил George-CFC
   431 / 808
20 января в 15:45
И вот эта фраза меня смутила —такой Арсенал . Арсенал ничем не хуже вас , хотя бы по составу , вы на всех позициях примерно равны , но у них лучше завершители , а это большой плюс .
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил George-CFC
   431 / 808
20 января в 15:36
Да будет если это необходимо . Роналду тоже часто убирали с его любимый позиции , да многих можно перечислить , когда в угоду команды , игроки меняли свои позиции . Тот же Мессии играл центрального напа , когда у Барсы были проблемы на этой позиции . Что касается молодых футболистов , то это только кажется , что они лучше , потому что часто они выходят на замену на уставшего соперника
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Медив
   431 / 808
20 января в 15:30
Да потому что нападающих нету , у вас такая же проблема как и у нас . И то что ты говоришь , мол против середняков их должно хватить , нет это так не работает , Реалу не хватает на Эйбар , Жирон и всякой шушары из дна таблицы , которые в разы хуже тех кого ты перечислил , а вам почему то должно хватать ?
Медив
Медив ответил Рауль и Зидан
   79 / 808
20 января в 12:01
Лютый физрук ? Ты СЕРЬЁЗНО? Послушай дружище , а разве они от хорошей жизни там играют ? У вас четкий выраженный атаующий стиль , я понимаю и вижу во что играет ваша команда , в отличии к примеру от моего Реала . Я конечно все понимаю , но тебе не кажется что у вас исполнители мягко говоря отстойные ? Особенно в сравнение с конкурентами ? Педро игрок среднего уровня , он бы в состав не попадал бы во времена Хасельбайка и Дзолы , не говоря уже о времена Лемпарда и Дрогба , абсолютно средний уровень , Вес Хема какого нибудь . Виллан тоже не далеко ушёл , если Педра стабильно средний , то Виллиан неплохие матчи , чередует с ужасными , и не продать такого игрока в Барсу за 60 Лямов , просто позорище . Защита у вас тоже не топ уровня , Давид игрок среднего уровня , это даже близко не Ван Дейк . По сути , из всего вашего состава , на топ уровне играют только два человека Азар и Канте и все , так за счёт чего , вы должны быть выше Сити и Ливерпуля ? По моему мнению , у вас исполнительно хуже чем у Арсенала , и то что вы на 3 месте , это уже большое чудо и достижение , потому что по исполнителям вы на 6 месте , это по моему мнению
Никто и не просил там громить Сити и Ливерпуль. Но блин, за последние 8 игр, только Ноттингем(12 команда Чемпионшипа) обыграть с преимуществом в два мяча... Ни разу за это время не забить больше двух мячей. Челси всегда называли автобусом, но никогда они не показывали таких импотентных результатов. Это ярко выраженный атакующий стиль? Пдц.
Игроки отстой? Согласен. Но когда за матчи с Уотфордом, КП, Ньюкаслом, Саутом, Брайтоном, Лестером ... никого из них не можешь обыграть в два мяча, спокойно, без нервов... На это задачу даже Жиру должно хватить, и Виллиана. Не говоря уже об Азаре. Так что тут проблема не в игроках, а в тактике.
SaLLMaN
SaLLMaN ответил George-CFC
   606 / 808
20 января в 11:31
И Жоржиньо своего пусть на 66 забирает
К сожалению он уже не нужен не кому...
Самое обидное в этой движухе, это покупка всякого шлака в виде Паредесов и Игуаинов. А с такой игрой и результатами, остаться в топ4 будет фантастикой.
George-CFC
George-CFC ответил SaLLMaN
   95 / 808
20 января в 11:27
И Жоржиньо своего пусть на 66 забирает
George-CFC
George-CFC ответил Garrincha58
   95 / 808
20 января в 11:26
Кепа пока отлично справляется, талантливый вратарь
SaLLMaN
SaLLMaN
   606 / 808
20 января в 11:26
Упёртый старик, который ставит инвалидов в состав, которые не играют в футбол, да в принципе не достойны основного состава, а другие чуваки с горящими глазами сидят на банке. Если дед выводов не сделает, а я думаю не сделает, пусть собирает вещи и уе... в свою Италию.
George-CFC
George-CFC ответил Рауль и Зидан
   95 / 808
20 января в 11:24
И кто говорит о том что с этим составом надо быть выше Ливерпуля и Сити????????? Не обыграть такой Арсенал - позор! 9 очков отрыва сделать бы и все, место ЛЧ практически гарантировано
George-CFC
George-CFC ответил Рауль и Зидан
   95 / 808
20 января в 11:21
Нормальный человек будет убирать 2 лучших игроков со своих позиций? Нормальный тренер будет тупо ставить донного Алонсо, когда можно попробовать Палмиери, та же фигня Педро/Виллиан - Хадсон. Также продолжал ставить 56а Ковачича, когда было очевидно что Рубен лучше. Поэтому - Сарри упёртый неудачник
Garrincha58
Garrincha58
   494 / 808
20 января в 10:34
у тебя есть два напа а ты выпускаешь Канте вперед это ли не глупость купить такого метра с Кепой после Куртуа и Чеха вот вам и результат
Garrincha58
Garrincha58
   494 / 808
20 января в 10:30
у туп...го тренера и команда играет тупо
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил George-CFC
   431 / 808
20 января в 09:52
Лютый физрук ? Ты СЕРЬЁЗНО? Послушай дружище , а разве они от хорошей жизни там играют ? У вас четкий выраженный атаующий стиль , я понимаю и вижу во что играет ваша команда , в отличии к примеру от моего Реала . Я конечно все понимаю , но тебе не кажется что у вас исполнители мягко говоря отстойные ? Особенно в сравнение с конкурентами ? Педро игрок среднего уровня , он бы в состав не попадал бы во времена Хасельбайка и Дзолы , не говоря уже о времена Лемпарда и Дрогба , абсолютно средний уровень , Вес Хема какого нибудь . Виллан тоже не далеко ушёл , если Педра стабильно средний , то Виллиан неплохие матчи , чередует с ужасными , и не продать такого игрока в Барсу за 60 Лямов , просто позорище . Защита у вас тоже не топ уровня , Давид игрок среднего уровня , это даже близко не Ван Дейк . По сути , из всего вашего состава , на топ уровне играют только два человека Азар и Канте и все , так за счёт чего , вы должны быть выше Сити и Ливерпуля ? По моему мнению , у вас исполнительно хуже чем у Арсенала , и то что вы на 3 месте , это уже большое чудо и достижение , потому что по исполнителям вы на 6 месте , это по моему мнению
dzvinka
dzvinka
   43 / 808
20 января в 01:10
может пора домой, того... на неаполитанскую помоечку, и сынишку прихватить.
George-CFC
George-CFC
   95 / 808
20 января в 00:32
Половина сезона, Сарри потерял команду. 2 лучших игрока играют не на своих позициях... и он не виноват? Сарри - лютый физрук
fanilich
fanilich
   238 / 808
20 января в 00:22
У классного тренера не должно быть в мыслях что его команда проиграет,настрой только на победу,ни каких послаблений.У Сарри все перепуталось
Остапчук 67
Остапчук 67
   288 / 808
20 января в 00:16
Кому нравится проигрывать.
azkan
azkan ответил Da Kurlzz
   72 / 808
19 января в 23:40
Ноль ударов в створ. Это позор для Челси.
Где играет Азар и Канте нападающим, ))) Это же Сарри придумал, любитель поиграть! лять!
Da Kurlzz
Da Kurlzz
19 января в 23:23
Ноль ударов в створ. Это позор для Челси.
cska plus
cska plus
   12 / 808
19 января в 23:21
Арсенал сыграл лучше и победил по праву.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100