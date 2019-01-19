Салах: «Мы заслужили победу над „Кристал Пэлас“»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над «Кристал Пэлас».

Мы ожидали тяжелого матча. Соперник сыграл хорошо, действовал компактно перед своей штрафной. Но самое главное - это результат. Обидно, конечно, что мы пропустили три мяча, но это просто нужно принять и жить дальше. Сейчас для нас сложное время, но сегодня мы сыграли хорошо и заслужили победу.