Косьельни: «„Арсенал“ по-прежнему в гонке за попадание в первую четверку»

Защитник «Арсенала» Лоран Косьельни прокомментировал победу над «Челси».

Мы обязаны были победить сегодня. В прошлом туре мы допустили ошибку в игре с «Вест Хэмом», поэтому сегодня мы должны были сыграть хорошо. Мы все еще в гонке за попадание в первую четверку.