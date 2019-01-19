Косьельни: «„Арсенал“ по-прежнему в гонке за попадание в первую четверку»

Защитник «Арсенала» Лоран Косьельни прокомментировал победу над «Челси».
Мы обязаны были победить сегодня. В прошлом туре мы допустили ошибку в игре с «Вест Хэмом», поэтому сегодня мы должны были сыграть хорошо. Мы все еще в гонке за попадание в первую четверку.
Черти выше 4-го место трудно прыгнут, но именно за 4-ое они являются фаворитами, а и ЛЕ нормуль подошла противникам Виды и Карабаха)))))
Черти выше 4-го место трудно прыгнут, но именно за 4-ое они являются фаворитами, а и ЛЕ нормуль подошла противникам Виды и Карабаха)))))
четвёрка пусть не чемпионство, зато привычный уровень
четвёрка пусть не чемпионство, зато привычный уровень