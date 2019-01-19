Тухель: «У Верратти серьезное повреждение»

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель сообщил, что Марко Верратти получил серьезную травму в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Генгама».

Новости не очень хорошие. Думаю, что у него серьезное повреждение. Это худшее, что могло случиться с нами.