Гаттузо очень зол на Игуаина

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо взбешен поведением нападающего Гонсало Игуаина в преддверии трансфера аргентинца в «Челси».
По слухам, Игуаин попросил тренера не включать его в заявку на сегодняшний матч Серии А против «Дженоа», что очень разозлило Гаттузо, который всегда старался защищать форварда от нападок СМИ. Впрочем, просьба футболиста была удовлетворена.
«Милан» изначально даже планировал оштрафовать игрока за непрофессионализм, но решил не делать этого, чтобы избежать излишней напряженности в раздевалке.
Удачи Милану!
Удачи Милану!