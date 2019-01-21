Гаттузо очень зол на Игуаина

21 января 2019, 14:30

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо взбешен поведением нападающего Гонсало Игуаина в преддверии трансфера аргентинца в «Челси».

По слухам, Игуаин попросил тренера не включать его в заявку на сегодняшний матч Серии А против «Дженоа», что очень разозлило Гаттузо, который всегда старался защищать форварда от нападок СМИ . Впрочем, просьба футболиста была удовлетворена.

«Милан» изначально даже планировал оштрафовать игрока за непрофессионализм, но решил не делать этого, чтобы избежать излишней напряженности в раздевалке.