Игуаин отправился в Лондон для подписания контракта с «Челси»

20 января 2019, 19:26

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин попрощался с командой и в ближайшее время отправится в Лондон для подписания контракта с «Челси».

Напомним, что Игуаин не был включен в заявку «Милана» на предстоящий матч Серии А против «Дженоа».