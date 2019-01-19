Роналду сфотографировался с Мейвезером

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в своем Твиттере совместную фотографию с чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером. Американский боксер посетил раздевалку «Ювентуса» после матча за Суперкубок Италии с «Миланом».
«Чемпионы», - подписал фотографию Роналду.
У Мейвезера же всегда была самая сильная топ-оппозиция. Это сплошь чемпионы и звёзды бокса. Перечислять их нет смысла, википедия тебе в помощь.
У Мейвезера же всегда была самая сильная топ-оппозиция. Это сплошь чемпионы и звёзды бокса. Перечислять их нет смысла, википедия тебе в помощь.
Мейвейзер просто удачно попал в струю,когда просто нет серьезных бойцов.
Майк Тайсон по прозвищу "Танк" сложил бы его.
Майк говорил: На бой должно отводиться 12 секунд-1 секунда на сближение,одна секунда на удар,10 секунд на отчет рефери.
Для меня это лучший боксер.
Мейвейзер просто удачно попал в струю,когда просто нет серьезных бойцов.
Майк Тайсон по прозвищу "Танк" сложил бы его.
Майк говорил: На бой должно отводиться 12 секунд-1 секунда на сближение,одна секунда на удар,10 секунд на отчет рефери.
Для меня это лучший боксер.
Аха-ха)
Аха-ха)
"Короли офшоров" - подписал фотографию Леонель.
"Короли офшоров" - подписал фотографию Леонель.