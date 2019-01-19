Роналду сфотографировался с Мейвезером

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 67’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
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19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Роналду сфотографировался с Мейвезером

19 января 2019, 14:24

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в своем Твиттере совместную фотографию с чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером. Американский боксер посетил раздевалку «Ювентуса» после матча за Суперкубок Италии с «Миланом».

«Чемпионы», - подписал фотографию Роналду.

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FERIS
FERIS
   83 / 808
21 января в 13:43
Кстати Мейвезер за всю профессиональную карьеру ни проиграл ни одного боя,что делает его лучшим в мире боксером вне зависимости от весовой категории.
Великий Князь
Великий Князь
   6 / 808
19 января в 23:29
Роналду на фото не присел, он выше негра это проявление расизма.
Великий Князь
Великий Князь ответил Reneg
   6 / 808
19 января в 23:28
Значит не повезло тебе с тренером, друг. Раз так рассуждаешь)
Дело не в тренере. Просто бокс в жизни даёт минимальное преимущество, даже лёгкая атлетика больше помогает в уличной драке - убежать можно. Аха-ха)
Reneg
Reneg ответил Великий Князь
   472 / 808
19 января в 22:56
Было как то.
Значит не повезло тебе с тренером, друг. Раз так рассуждаешь)
Великий Князь
Великий Князь ответил Reneg
   6 / 808
19 января в 21:59
Боксом не занимался в юности?)
Было как то.
Reneg
Reneg ответил Великий Князь
   472 / 808
19 января в 20:27
Ни одного боксёра нельзя назвать лучшим бойцом, так как бокс очень примитивный вид спорта. Бой это удары коленом, локтем головой, удары по глазам, горлу, паху, а бокс лишь детские забавы.
Боксом не занимался в юности?)
juvenale
juvenale
   25 / 808
19 января в 18:00
зато я знаю, что величайший боец mma это Федор Емельяненко
Великий Князь
Великий Князь
   6 / 808
19 января в 17:13
Ни одного боксёра нельзя назвать лучшим бойцом, так как бокс очень примитивный вид спорта. Бой это удары коленом, локтем головой, удары по глазам, горлу, паху, а бокс лишь детские забавы.
juvenale
juvenale ответил Ко Чегара
   25 / 808
19 января в 17:08
Смеешься что ли?? Мейвейзер просто удачно попал в струю,когда просто нет серьезных бойцов. Майк Тайсон по прозвищу "Танк" сложил бы его. Майк говорил: На бой должно отводиться 12 секунд-1 секунда на сближение,одна секунда на удар,10 секунд на отчет рефери. Для меня это лучший боксер.
прикольно сравнивать тяжеловеса Тайсона и Мейвейзера хааа
Заратустра
Заратустра ответил Ко Чегара
   179 / 808
19 января в 15:49
Всё как раз наоборот. Это у Тайсона не было серьезной оппозиции, когда он был на пике. Чуть позже, когда она появилась, он проиграл всем топам: Холифилд, Льюис и тд.
У Мейвезера же всегда была самая сильная топ-оппозиция. Это сплошь чемпионы и звёзды бокса. Перечислять их нет смысла, википедия тебе в помощь.
Заратустра
Заратустра ответил Igo0rek
   179 / 808
19 января в 15:39
Да, считаю Флойда более совершенным, чем все перечисленные тобой легендарные ребята.
mangoх12
mangoх12 ответил вoлгoдoн
   10 / 808
19 января в 15:36
Толерантность обязывает.. один раз не ***з подумал Флойд
Igo0rek
Igo0rek ответил Заратустра
   135 / 808
19 января в 15:34
Мейвезер лучший боксёр за всю историю бокса. Только Шугар Рэй Робинсон может с ним сравниться.
Ну да, какие там Мохаммед Али, Майк Тайсон, Рой Джонс, Марчиано. Только ШРР может с мистером деньги хоть как-то сравниться...
mangoх12
mangoх12
   10 / 808
19 января в 15:28
Поклонники марроканского гея быстро слились переводя стрелки ахахах
Ко Чегара
Ко Чегара ответил Заратустра
19 января в 15:28
Мейвезер лучший боксёр за всю историю бокса. Только Шугар Рэй Робинсон может с ним сравниться.
Смеешься что ли??
Мейвейзер просто удачно попал в струю,когда просто нет серьезных бойцов.

Майк Тайсон по прозвищу "Танк" сложил бы его.
Майк говорил: На бой должно отводиться 12 секунд-1 секунда на сближение,одна секунда на удар,10 секунд на отчет рефери.
Для меня это лучший боксер.
Заратустра
Заратустра
   179 / 808
19 января в 15:16
Мейвезер лучший боксёр за всю историю бокса. Только Шугар Рэй Робинсон может с ним сравниться.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Ко Чегара
   3 / 808
19 января в 15:12
Кристине наскучил Бадр,захотелось большого черного...парня)))
    Kresi frok
    Kresi frok
       518 / 808
    19 января в 15:07
    Тот случай, когда раб не черный, а белый.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       7 / 808
    19 января в 15:06
    Роналду стареет,но по-прежнему пример подражания
    Эрик Бернар
    Эрик Бернар ответил Великий Князь
    19 января в 14:40
      Ко Чегара
      Ко Чегара
      19 января в 14:39
      Кристине наскучил Бадр,захотелось большого черного...парня)))
      Эрик Бернар
      Эрик Бернар
      19 января в 14:37
      ванда нара сфоткалась с балотелли. =)=)=)
      Великий Князь
      Великий Князь ответил Так Себе Аналитик
         6 / 808
      19 января в 14:32
      Месси сфотографировался вместе с Ролдугиным. "Короли офшоров" - подписал фотографию Леонель.
      помнишь, как Месси фоткался в женском топике с Тотти? Кермет подписал это фото "император и новая фаворитка"
      Аха-ха)
      Igo0rek
      Igo0rek
         135 / 808
      19 января в 14:30
      То с МакГрегором, то с Хабибом, теперь с Мейвезером, осталось только с Диазом сфоткаться, чтобы потом всей гопшой наваляли.
      ronaldo743
      ronaldo743
         60 / 808
      19 января в 14:30
      А Бадр не накажет гулёну ?! =)
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         3 / 808
      19 января в 14:26
      Месси сфотографировался вместе с Ролдугиным.

      "Короли офшоров" - подписал фотографию Леонель.
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