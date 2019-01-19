Сообщается, что спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс может вернуться в «Арсенал».
Недавно отмечалось, что глава скаутов «Арсенала» Свен Мислинтат собирается покинуть клуб. А на эту должность претендует именно Овермарс.
Напомним, что Марк выступал за «Арсенал» с 1997 по 2000 год.
Вангую летом подписание каких-нибудь списанных на трансферы защитников, чтобы заткнуть дыру в обороне старым одеялом.
Вангую летом подписание каких-нибудь списанных на трансферы защитников, чтобы заткнуть дыру в обороне старым одеялом.