19 января 2019, 12:29

Сообщается, что спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс может вернуться в «Арсенал».

Недавно отмечалось, что глава скаутов «Арсенала» Свен Мислинтат собирается покинуть клуб. А на эту должность претендует именно Овермарс.

Напомним, что Марк выступал за «Арсенал» с 1997 по 2000 год.