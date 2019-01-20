Дикие времена. 12 голов в Эль Класико и победа «Спартака» 19:0

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Испания. Примера 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Эйбар -:-  Эспаньол 2.1 3.2 3.8
Италия. Серия А 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Дженоа 0:2  Милан 3.6 3.2 2.15
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Кьево - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 4.9 3.45 1.73
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо 0:0 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 0:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас 0:2 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 2:3 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 2:1 Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 1:0 Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 3.1 2.9 2.5
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 3:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
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22:00 20’ Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА 0:0 Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 1.6 3.5 6.2
Италия. Серия B 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 1.83 3.1 4.75
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 0:5 Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 3.1 3.3 2.2
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 4:4 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:3 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 2:0 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Кубок Азии 2019, 1/8 финала 1 X 2
14:00 Матч завершен  Япония 1:0  Сауд. Аравия - - -
17:00 Закончился после серии пенальти  Австралия 0:0
(4:2 п.) 		 Узбекистан - - -
20:00 Первый тайм доп. времени, 112’  ОАЭ 3:2  Кыргызстан - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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Матч отменен Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Синделич БелградСинделич Белград - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген 1:0 Логотип футбольный клуб РоскилдеРоскилде - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 0:1 Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 5:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
15:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб КапошварКапошвар - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрноБрно 3:0 Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб Гуйчжоу Жэньхэ (Гуйян)Гуйчжоу Жэньхэ - - -
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16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна -:- Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
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17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ТэдаТяньцзинь Тэда 1:2 Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия - - -
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18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Судува (Мариямполе)Судува 3:1 Логотип футбольный клуб Метта/ЛУ (Рига)Метта/ЛУ - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул -:- Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види - - -
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Турция. Супер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
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Дикие времена. 12 голов в Эль Класико и победа «Спартака» 19:0

вчера, 21:49

ПСЖ накидал «Генгаму» девять безответных мячей, и «Соккер.ру» вспоминает самые крупные победы грандов топ-5 и российских клубов. 

Уничтожение  с разницей в 8, 9, 10 и более мячей – большая редкость в футболе. Например, победа ПСЖ над «Генгамом» является второй по величине в их истории, и повторением клубного рекорда в чемпионатах Франции. Пройдемся по историческим достижениям ряда известных клубов. 

«Пари Сен-Жермен»

Самая крупная победа: 10:0 (Кубок Франции, соперник – «Кот Шод», 22 января 1994).

Как сказано выше, рекорд в Лиге 1 повторили вчера – «Генгам» получил столько же, как «Труа» в 2016. Кавани, Неймар и Мбаппе очень близко подобрались к разнице 10:0, осталось разозлить их хорошенько перед матчем со слабым соперником. А пока рекордный успех – кубковый с клубом с крутым названием «Горячее Побережье». Влет тоже был горячим, 10:0. 

«Бавария»

Самая крупная победа: 16:1 (Кубок Германии, соперник – «Вальдберг», 15 августа 1997).

У немцев есть что вспомнить. В Бундеслиге обыгрывали «Боруссию» Д со счетом 11:1 в 1971 году. В Кубке Германии били «Блау-Вайс» 11:2 в 1988, а рекорд – успех против «Вальдберга» тоже в кубковом турнире. В одном из товарищеских матчей зафиксировали счет 22:2 – самая крупная разница в истории «Баварии». 

«Боруссия» Дортмунд

Самая крупная победа: 15:1 (Класс С, соперник – «Дерне», 4 февраля 1912).

Веселые у «Боруссии» истории – много невероятных побед. Были счета 9:3, 10:3, и в Лиге чемпионов с «Легией» 8:4 сыграли. Но самая крупная победа в истории – 15:1 в начале века еще до образования Бундеслиги. В Кубке Германии побеждали 14:1, а в товарищеской игре 0:25. 

«Арсенал»

Самые крупные победы: по 12:0 (Второй дивизион, соперник – «Лафборо», 12 марта 1900; Кубок Англии, соперник – «Ашфорд Юнайтед», 14 октября 1893 года).

Сначала «канониры» обыграли в конце девятнадцатого века в Кубке Англии «Ашфорд Юнайтед» - существует до сих пор. А в марте 1900-го грохнули некий клуб «Лафборо» тоже 12:0. И вот эту команду расформировали в том году. Не выдержали позора? Среди серьезных соперников можно выделить «Лидс», «Стандард» и «Славию», все проигрывали «Арсеналу» по 7:0. 

«Челси»

Самая крупная победа: 13:0 (Кубок обладателей кубков, соперник – «Женесс», 29 сентября 1971).

В чемпионатах Англии «Челси» обыгрывал «Уиган» и «Астон Виллу» в 21 веке со счетом 8:0. Однако те победы не изменят рекорд клуба, ведь был в семидесятых поединок против команды из Люксембурга. Накидали любителям тринадцать голов. Возможно, настоящий рекорд поставили все-таки в 2010 году, когда убили «Уиган» 8:0? Также в одном из кубков топтали 9:1 «Уорксоп Таун». 

«Манчестер Юнайтед»

Самая крупная победа: 10:0 (Кубок чемпионов, соперник – «Андерлехт», 26 сентября 1956).

Казалось бы, у МЮ, как у приличного клуба, должны найтись сверхкрупные победы начала века. Но «дьяволы» поступили иначе – обыграли бельгийский «Андерлехт» в середине пятидесятых со счетом 10:0 в Кубке чемпионов, и на этом успокоились. Сейчас такой счет в поединке ЛЧ с участием «Юнайтед» невозможен, но раньше даже во внутренних турнирах били соперников 10:1 и 9:0. 

«Манчестер Сити»

Самая крупная победа: 12:0 (Кубок Англии, соперник – «Ливерпуль Стэнли», 4 октября 1890).

Собрали 12 голов против клуба «Ливерпуль Стэнли», который к «красным» отношения не имеет – самая впечатляющая победа «Манчестер Сити» в истории. Случилась в Кубке в 19 веке, а в чемпионате обыгрывали 10:0 «Дарвен» в том же столетии. Даже Гвардиола не настроит на счет 13:0 – не для нашего века рекорд. 

«Ливерпуль»

Самая крупная победа: 11:0 (Кубок обладателей Кубков, соперник – «Стремгодсет», 17 сентября 1974). 

«Красные» не мелочились – выиграли с такой разницей, что команде Клоппа нужно попасть на любителей в Кубке Англии, или оказаться в плей-офф Лиги Европы против очень слабого соперника, чтобы замахнуться хотя бы на повторение рекорда. А в Англии в 19 веке побеждали 10:1 и 9:0. Причем во втором  случае обыграли «Кристал Пэлас». Также нужно вспомнить победу 8:0 в 2007 году над «Бешикташем» в ЛЧ. Невероятный матч, хотя и не рекорд. 

«Атлетико»

Самые крупные победы: по 9:0 (Примера, соперник – «Эркулес», 11 сентября 1955; соперник – «Лас-Пальмас», 20 октября 1957).

Свои рекорды «матрасники» поставили более шестидесяти лет назад, когда обыгрывали в первом туре «Эркулес» в Ла Лиге 1955/56, а через пару сезонов с таким же счетом 9:0 выставили «Лас-Пальмас». Также нужно отметить кровожадность того «Атлетико» в Европе – били в сентябре 1958 года в Мадриде клуб из Дублина «Драмкондра» со счетом 8:0. Сейчас Гризманн и компания вряд ли обыграют кого-то 10:0. 

«Барселона»

Самая крупная победа: 18:0 (Чемпионат Каталонии, соперник – «Таррагона», 17 марта 1901).

Крупнейшая в истории победа случилась в начале века над «Таррагоной» в чемпионате Каталонии (Копа Макайя) со счетом 18:0. Тогда еще Гампер забил 9 мячей за день. А через полвека обыграли тот же клуб в чемпионате со счетом 10:1. В Европе выше разницы в восемь голов не поднимались, но погромы любят, как помним по 6:1 против ПСЖ. Впрочем, 19 голов даже с Месси не покорят. 

«Реал»

Самая крупная победа: 11:1 (Кубок Испании, соперник – «Барселона», 13 июня 1943).

У «Реала» не было большей разницы, чем в Эль Класико – в Кубке Генералиссимуса. Матч легендарный, по его мотивам возникло много мифов. По версии из Каталонии проигравшей команде угрожали. По версии из Мадрида фанаты притащили на стадион свистки и испугали гостей так, что те пропустили 11 мячей. А в новейшее время можно вспомнить победы «Реала» над «Депортиво» - 2:8 и 7:1. 

«Милан»

Самая крупная победа: 13:0 (чемпионат Италии, соперник – «Модена», 4 октября 1914).

Пусть «россонери», как и их соседи, подрастеряли статус грандов, учтем их историческое величие 20 января – в день, когда Паоло Мальдини в шестнадцать лет дебютировал за «Милан» в далеком 1985 году. Задолго до этого в 1914 году «россонери» обыграли 13:0 «Модену», и это самая крупная победа в истории клуба. Тоже рекорд, который в 21 веке вряд ли повторят. 

«Интернационале»

Самая крупная победа: 16:0 (чемпионат Италии, соперник – «Виченца», 10 января 1915).

Более ста лет прошло со дня, когда «Интернационале» отпраздновал не просто самую крупную победу в своей истории, но и самую большую голевую разницу в чемпионатах Италии. Отгрузили шестнадцать голов беднягам из «Виченцы» в начале 20 века, а в гостях через шесть лет обыграли 14:0 некий клуб «Аусония» - здесь побили соседей по Милану. 

«Ювентус»

Самая крупная победа: 15:0 (Кубок Ииталии, соперник – «Ченто», 6 января июня 1927).

Туринцы самую крупную победу в истории одержали тоже давно – когда «Ювентус» встретился в Кубке Италии с маленьким клубом «Ченто», то обыграл соперника со счетом 15:0. В чемпионатах Италии самая крупная победа чуточку скромнее, всего 11:0. Зато над «Фиорентино» в тех же двадцатых. А через много лет соперники станут заклятыми врагами. 

«Спартак»

Самая крупная победа: 19:0 (Кубок чемпионов Содружества, соперник – «Вахш», 25 января 1998).

У «Спартака» есть что вспомнить, когда говорим о крупных победах. В конце 20 века забили 19 мячей клубу из Таджикистана, который теперь называется «Халтон». А если искать более серьезных соперников, то был матч против «Динамо» из Одессы в 1939 году – 8:0 в рамках чемпионата СССР. В российские времена нашелся успех 7:0 против «Тюмени». Ну, и в конце семидесятых разок «Локомотив» 8:1 обыграли – тоже можно выделить. 

«Локомотив»

Самая крупная победа: 9:0 (чемпионат России, соперник – «Уралан», 3 ноября 2000).

«Железнодорожникам» принадлежит рекорд чемпионатов России – обыграли с тренером Семиным «Уралан» с неприличным счетом 9:0. Трижды тогда забил Лоськов, дважды – Булыкин, по голу записали Терехин, Евсеев, Маминов и Черевченко. Прошло больше 18 лет, но не нашлось команды, которая бы такой фокус повторила. А ведь еще у «Локомотива» победа 8:0 над «Торпедо» имеется. Специалисты! 

ЦСКА

Самая крупная победа: 11:1 (Кубок СССР, соперник – «Локомотив» Волгоград, 24 мая 1937).

«Армейцы» знавали крупные победы – переиграли в 1964 году ярославский «Шинник» со счетом 10:2 в рамках чемпионата. Но в тот день не сумели побить довоенный рекорд, ведь в 1937 отгрузили «Локомотиву» из Волгограда 11 мячей в кубковом матче. В товарищеских играх с командой полиции Камбоджи и «Хоменмена» из Бейрута были счета 11:0, но тех соперников не назвать профессиональными. 

«Краснодар»

Самая крупная победа: 6:0 (чемпионат России, соперник – «Урал», 10 апреля 2016).

Поскольку «быков» основали в 2008 году, то понятно, что в неравных условиях с теми, кто играл десятки лет в чемпионатах СССР и кубках. Но у них есть победа над «Уралом» со счетом 6:0, и вместе с разгромом «Калева» 5:0 в Лиге Европы за два года до этого получаем самые крупные победы. Больше вроде ж не было? Но клуб молодой – где-то обязательно ждет счет 7:0 или 8:0.  

«Зенит»

Самая крупная победа: 8:0 (Кубок УЕФА, соперник – «Энкамп», 29 августа 2002).

Специалисты по крупным победам, причем самую весомую добыли в Европе. «Зенит» после хет-трика Ранджеловича, дубля Осипова, голов Спивака, Мицейка и Николаева собрал восемь мячей в ворота клуба из Андорры «Энкампа». В союзном первенстве били «Жальгирис» 7:0, в чемпионатах России дважды выигрывали по 8:1 (страдали «Луч-Энергия» и «Торпедо»). А в этом сезоне в ЛЕ с таким же счетом обставили «Динамо» из Минска – редчайший камбэк после поражения 4:0.

Благодаря девяти голам за матч в ворота «Генгама» и усилиям трио нападающих ПСЖ Кавани, Мбаппе и Неймару, которые в этом сезоне во всех турнирах наколотили уже 58 голов и записали на общий счет 28 ассистов, сумели узнать, что остается в футболе нечто неподвластное современным грандам в большинстве случаев. 

Вряд ли кто-то из списка сможет записать на свой счет рекордные победы в истории больших клубов. Ведь «Реалу» и МЮ нужно победить по 11:0, «Ювентусу» - 16:0, «Барселоне» - 19:0, а «Спартаку» забить двадцать мячей. Но от «Краснодара» семь безответных голов можем увидеть. Да и «Зенит» способен при хорошем кубковом жребии выиграть 9:0. Поиски самой результативной победы в истории продолжает не только ПСЖ.

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN
   118 / 735
сегодня в 20:18
21 век крупнейшие победы в современном футболе Барселоны над реалом 6-2 5-0 4-0 3-0 5-1 ...И это над клавным кабинетом планеты как ни как..Больше никто так мадридку в землю не втаптывал...Были тока Дортмундцы...один раз.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил 95-shishani-95
   118 / 735
сегодня в 19:59
Севилья 13-1 Барселона Атлетик Бильбао 12-1 Барселона Почему про это не пишите???
шишануша ты что за лудогорец жалобу кинул.....аха-ахахаха)
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина ответил Олег Лыткин
   281 / 735
сегодня в 19:54
Боруссия (Мёнзенгладбах) - "Боруссия" (Дортмунд) 12:0 в 1978. Дортмундцев тренировал молодой Отто Рехагель.
Тоже об этом матче вспомнила, когда читала))
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Ruslan3132
   118 / 735
сегодня в 19:02
но это не точно. Другую версию от Каталонского издания трудно ожидать. Скорее можно поверить что трибуны их морально погасили.
    Athletic Club de Bilbao
    Athletic Club de Bilbao
       528 / 735
    сегодня в 17:36
    Были времена.
    Олег Лыткин
    Олег Лыткин
       48 / 735
    сегодня в 15:59
    Боруссия (Мёнзенгладбах) - "Боруссия" (Дортмунд) 12:0 в 1978. Дортмундцев тренировал молодой Отто Рехагель.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил ЦСКА 06
       132 / 735
    сегодня в 14:45
    ты 6)))))
    SPORiNG
    SPORiNG ответил la_masia
    сегодня в 12:51
    По версии из Каталонии проигравшей команде угрожали. Реал до сих пор честно не научился побеждать.
    _по версии из Каталонии_

    Привет, Mundodeportivo.
    SPORiNG
    SPORiNG
    сегодня в 12:50
    > А в новейшее время можно вспомнить победы «Реала» над «Депортиво» - 2:8 и 7:1.

    Реал при Бенитесе выигрывал у Райо Вальекано 10-2.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответил 25процентный клоун
       116 / 735
    сегодня в 12:17
    Ты 100 процентный клоун!
    marvel777
    marvel777
    сегодня в 12:08
    кубок содружества вообще товарищески турнир (ни кем не признан как официальный)
    13 RUS
    13 RUS
       265 / 735
    сегодня в 10:57
    Мда уж пупсики играли только в тридцатых и семидесяиых,а щас семерки и пятаки вынимают,позорники
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил ЦСКА 06
       132 / 735
    сегодня в 10:43
    не помню
    борька
    борька
       55 / 735
    сегодня в 10:27
    Можно выделить достойную игру Спартака с Ливерпулем, забыл счет?
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответил 25процентный клоун
       66 / 735
    сегодня в 09:49
    Виктории плезнь понадобился гол ,чтобы опозорить Россию)))))
    Рапиду хватило выйти на поле, чтобы опозорить Россию
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответил 25процентный клоун
       116 / 735
    сегодня в 09:35
    Из недавнего 7 -0, 5-1 и 5-1 от зенита. И 0 - 4 на вашем новом стадионе от вашего любимого ЦСКА
    viv
    viv ответил 25процентный клоун
       39 / 735
    сегодня в 09:21
    Из недавнего

    Реал - ЦСКА 0:3

    Ливерпуль- пищевик 7:0
    blitz
    blitz
       345 / 735
    сегодня в 09:17
    После 0:7 в ЛЧ. Как- то товарняки не впечатляют
    Снежана Быкова
    Снежана Быкова
    сегодня в 09:08
    надо-же 19-0 у Спартака, это каждые 4 - 5 минут - гол?
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответил la_masia
       87 / 735
    сегодня в 09:01
    По версии из Каталонии проигравшей команде угрожали. Реал до сих пор честно не научился побеждать.
    но это не точно. Другую версию от Каталонского издания трудно ожидать. Скорее можно поверить что трибуны их морально погасили.
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответил BARCDJIN
       87 / 735
    сегодня в 09:00
    Ну 5-1 пока даешь, че там было когда твой бабушка родилась как то всем по..Каталонцы в Мадриде вообще там под ружьем выходили в кубке..как советская сборная на матче у Гитлера.. и это правда...
      Wolf77785
      Wolf77785 ответил 95-shishani-95
      сегодня в 07:55
      У Реала недавно были 10-2, 9-0с Гранадой (по моему), с Лудагорцем сколько там было?
      Это где, Лудогорец вышел вперед, а потом реалу давали несколько пенок, чтобы зацепиться за победу и засуживали весь матч Лудогорец?
      95-shishani-95
      95-shishani-95
         57 / 735
      сегодня в 03:08
      Севилья 13-1 Барселона
      Атлетик Бильбао 12-1 Барселона

      Почему про это не пишите???
      95-shishani-95
      95-shishani-95
         57 / 735
      сегодня в 03:04
      У Реала недавно были 10-2, 9-0с Гранадой (по моему), с Лудагорцем сколько там было?
      parallels
      parallels
         7 / 735
      сегодня в 02:21
      после прочтения стало нестерпимо стыдно за спартак!
      Евгений Сибель
      Евгений Сибель
      сегодня в 01:50
      Реал Райо 10-2
      Михаил Славнов
      Михаил Славнов
         36 / 735
      сегодня в 01:23
      7-0 в самом престижном кубке мира не поддается никакой критике.
      la_masia
      la_masia ответил Ruslan3132
         209 / 735
      сегодня в 01:13
      По версии из Каталонии проигравшей команде угрожали.

      Реал до сих пор честно не научился побеждать.
      kanuni
      kanuni
         683 / 735
      вчера в 23:49
      Атлетик Бильбао - Барселона 12-1
      Тоже рекорд
      RamonCSKA
      RamonCSKA
         257 / 735
      вчера в 23:47
      обязаны были включить победу ливера над спартаком
      такого позора у нас еще не было
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