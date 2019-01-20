Дикие времена. 12 голов в Эль Класико и победа «Спартака» 19:0

вчера, 21:49

ПСЖ накидал «Генгаму» девять безответных мячей, и «Соккер.ру» вспоминает самые крупные победы грандов топ-5 и российских клубов.

Уничтожение с разницей в 8, 9, 10 и более мячей – большая редкость в футболе. Например, победа ПСЖ над «Генгамом» является второй по величине в их истории, и повторением клубного рекорда в чемпионатах Франции. Пройдемся по историческим достижениям ряда известных клубов.

«Пари Сен-Жермен»

Самая крупная победа: 10:0 (Кубок Франции, соперник – «Кот Шод», 22 января 1994).

Как сказано выше, рекорд в Лиге 1 повторили вчера – «Генгам» получил столько же, как «Труа» в 2016. Кавани, Неймар и Мбаппе очень близко подобрались к разнице 10:0, осталось разозлить их хорошенько перед матчем со слабым соперником. А пока рекордный успех – кубковый с клубом с крутым названием «Горячее Побережье». Влет тоже был горячим, 10:0.

«Бавария»

Самая крупная победа: 16:1 (Кубок Германии, соперник – «Вальдберг», 15 августа 1997).

У немцев есть что вспомнить. В Бундеслиге обыгрывали «Боруссию» Д со счетом 11:1 в 1971 году. В Кубке Германии били «Блау-Вайс» 11:2 в 1988, а рекорд – успех против «Вальдберга» тоже в кубковом турнире. В одном из товарищеских матчей зафиксировали счет 22:2 – самая крупная разница в истории «Баварии».

«Боруссия» Дортмунд

Самая крупная победа: 15:1 (Класс С, соперник – «Дерне», 4 февраля 1912).

Веселые у «Боруссии» истории – много невероятных побед. Были счета 9:3, 10:3, и в Лиге чемпионов с «Легией» 8:4 сыграли. Но самая крупная победа в истории – 15:1 в начале века еще до образования Бундеслиги. В Кубке Германии побеждали 14:1, а в товарищеской игре 0:25.

«Арсенал»

Самые крупные победы: по 12:0 (Второй дивизион, соперник – «Лафборо», 12 марта 1900; Кубок Англии, соперник – «Ашфорд Юнайтед», 14 октября 1893 года).

Сначала «канониры» обыграли в конце девятнадцатого века в Кубке Англии «Ашфорд Юнайтед» - существует до сих пор. А в марте 1900-го грохнули некий клуб «Лафборо» тоже 12:0. И вот эту команду расформировали в том году. Не выдержали позора? Среди серьезных соперников можно выделить «Лидс», «Стандард» и «Славию», все проигрывали «Арсеналу» по 7:0.

«Челси»

Самая крупная победа: 13:0 (Кубок обладателей кубков, соперник – «Женесс», 29 сентября 1971).

В чемпионатах Англии «Челси» обыгрывал «Уиган» и «Астон Виллу» в 21 веке со счетом 8:0. Однако те победы не изменят рекорд клуба, ведь был в семидесятых поединок против команды из Люксембурга. Накидали любителям тринадцать голов. Возможно, настоящий рекорд поставили все-таки в 2010 году, когда убили «Уиган» 8:0? Также в одном из кубков топтали 9:1 «Уорксоп Таун».

«Манчестер Юнайтед»

Самая крупная победа: 10:0 (Кубок чемпионов, соперник – «Андерлехт», 26 сентября 1956).

Казалось бы, у МЮ , как у приличного клуба, должны найтись сверхкрупные победы начала века. Но «дьяволы» поступили иначе – обыграли бельгийский «Андерлехт» в середине пятидесятых со счетом 10:0 в Кубке чемпионов, и на этом успокоились. Сейчас такой счет в поединке ЛЧ с участием «Юнайтед» невозможен, но раньше даже во внутренних турнирах били соперников 10:1 и 9:0.

«Манчестер Сити»

Самая крупная победа: 12:0 (Кубок Англии, соперник – «Ливерпуль Стэнли», 4 октября 1890).

Собрали 12 голов против клуба «Ливерпуль Стэнли», который к «красным» отношения не имеет – самая впечатляющая победа «Манчестер Сити» в истории. Случилась в Кубке в 19 веке, а в чемпионате обыгрывали 10:0 «Дарвен» в том же столетии. Даже Гвардиола не настроит на счет 13:0 – не для нашего века рекорд.

«Ливерпуль»

Самая крупная победа: 11:0 (Кубок обладателей Кубков, соперник – «Стремгодсет», 17 сентября 1974).

«Красные» не мелочились – выиграли с такой разницей, что команде Клоппа нужно попасть на любителей в Кубке Англии, или оказаться в плей-офф Лиги Европы против очень слабого соперника, чтобы замахнуться хотя бы на повторение рекорда. А в Англии в 19 веке побеждали 10:1 и 9:0. Причем во втором случае обыграли «Кристал Пэлас». Также нужно вспомнить победу 8:0 в 2007 году над «Бешикташем» в ЛЧ . Невероятный матч, хотя и не рекорд.

«Атлетико»

Самые крупные победы: по 9:0 (Примера, соперник – «Эркулес», 11 сентября 1955; соперник – «Лас-Пальмас», 20 октября 1957).

Свои рекорды «матрасники» поставили более шестидесяти лет назад, когда обыгрывали в первом туре «Эркулес» в Ла Лиге 1955/56, а через пару сезонов с таким же счетом 9:0 выставили «Лас-Пальмас». Также нужно отметить кровожадность того «Атлетико» в Европе – били в сентябре 1958 года в Мадриде клуб из Дублина «Драмкондра» со счетом 8:0. Сейчас Гризманн и компания вряд ли обыграют кого-то 10:0.

«Барселона»

Самая крупная победа: 18:0 (Чемпионат Каталонии, соперник – «Таррагона», 17 марта 1901).

Крупнейшая в истории победа случилась в начале века над «Таррагоной» в чемпионате Каталонии (Копа Макайя) со счетом 18:0. Тогда еще Гампер забил 9 мячей за день. А через полвека обыграли тот же клуб в чемпионате со счетом 10:1. В Европе выше разницы в восемь голов не поднимались, но погромы любят, как помним по 6:1 против ПСЖ . Впрочем, 19 голов даже с Месси не покорят.

«Реал»

Самая крупная победа: 11:1 (Кубок Испании, соперник – «Барселона», 13 июня 1943).

У «Реала» не было большей разницы, чем в Эль Класико – в Кубке Генералиссимуса. Матч легендарный, по его мотивам возникло много мифов. По версии из Каталонии проигравшей команде угрожали. По версии из Мадрида фанаты притащили на стадион свистки и испугали гостей так, что те пропустили 11 мячей. А в новейшее время можно вспомнить победы «Реала» над «Депортиво» - 2:8 и 7:1.

«Милан»

Самая крупная победа: 13:0 (чемпионат Италии, соперник – «Модена», 4 октября 1914).

Пусть «россонери», как и их соседи, подрастеряли статус грандов, учтем их историческое величие 20 января – в день, когда Паоло Мальдини в шестнадцать лет дебютировал за «Милан» в далеком 1985 году. Задолго до этого в 1914 году «россонери» обыграли 13:0 «Модену», и это самая крупная победа в истории клуба. Тоже рекорд, который в 21 веке вряд ли повторят.

«Интернационале»

Самая крупная победа: 16:0 (чемпионат Италии, соперник – «Виченца», 10 января 1915).

Более ста лет прошло со дня, когда «Интернационале» отпраздновал не просто самую крупную победу в своей истории, но и самую большую голевую разницу в чемпионатах Италии. Отгрузили шестнадцать голов беднягам из «Виченцы» в начале 20 века, а в гостях через шесть лет обыграли 14:0 некий клуб «Аусония» - здесь побили соседей по Милану.

«Ювентус»

Самая крупная победа: 15:0 (Кубок Ииталии, соперник – «Ченто», 6 января июня 1927).

Туринцы самую крупную победу в истории одержали тоже давно – когда «Ювентус» встретился в Кубке Италии с маленьким клубом «Ченто», то обыграл соперника со счетом 15:0. В чемпионатах Италии самая крупная победа чуточку скромнее, всего 11:0. Зато над «Фиорентино» в тех же двадцатых. А через много лет соперники станут заклятыми врагами.

«Спартак»

Самая крупная победа: 19:0 (Кубок чемпионов Содружества, соперник – «Вахш», 25 января 1998).

У «Спартака» есть что вспомнить, когда говорим о крупных победах. В конце 20 века забили 19 мячей клубу из Таджикистана, который теперь называется «Халтон». А если искать более серьезных соперников, то был матч против «Динамо» из Одессы в 1939 году – 8:0 в рамках чемпионата СССР . В российские времена нашелся успех 7:0 против «Тюмени». Ну, и в конце семидесятых разок «Локомотив» 8:1 обыграли – тоже можно выделить.

«Локомотив»

Самая крупная победа: 9:0 (чемпионат России, соперник – «Уралан», 3 ноября 2000).

«Железнодорожникам» принадлежит рекорд чемпионатов России – обыграли с тренером Семиным «Уралан» с неприличным счетом 9:0. Трижды тогда забил Лоськов, дважды – Булыкин, по голу записали Терехин, Евсеев, Маминов и Черевченко. Прошло больше 18 лет, но не нашлось команды, которая бы такой фокус повторила. А ведь еще у «Локомотива» победа 8:0 над «Торпедо» имеется. Специалисты!

ЦСКА

Самая крупная победа: 11:1 (Кубок СССР , соперник – «Локомотив» Волгоград, 24 мая 1937).

«Армейцы» знавали крупные победы – переиграли в 1964 году ярославский «Шинник» со счетом 10:2 в рамках чемпионата. Но в тот день не сумели побить довоенный рекорд, ведь в 1937 отгрузили «Локомотиву» из Волгограда 11 мячей в кубковом матче. В товарищеских играх с командой полиции Камбоджи и «Хоменмена» из Бейрута были счета 11:0, но тех соперников не назвать профессиональными.

«Краснодар»

Самая крупная победа: 6:0 (чемпионат России, соперник – «Урал», 10 апреля 2016).

Поскольку «быков» основали в 2008 году, то понятно, что в неравных условиях с теми, кто играл десятки лет в чемпионатах СССР и кубках. Но у них есть победа над «Уралом» со счетом 6:0, и вместе с разгромом «Калева» 5:0 в Лиге Европы за два года до этого получаем самые крупные победы. Больше вроде ж не было? Но клуб молодой – где-то обязательно ждет счет 7:0 или 8:0.

«Зенит»

Самая крупная победа: 8:0 (Кубок УЕФА , соперник – «Энкамп», 29 августа 2002).

Специалисты по крупным победам, причем самую весомую добыли в Европе. «Зенит» после хет-трика Ранджеловича, дубля Осипова, голов Спивака, Мицейка и Николаева собрал восемь мячей в ворота клуба из Андорры «Энкампа». В союзном первенстве били «Жальгирис» 7:0, в чемпионатах России дважды выигрывали по 8:1 (страдали «Луч-Энергия» и «Торпедо»). А в этом сезоне в ЛЕ с таким же счетом обставили «Динамо» из Минска – редчайший камбэк после поражения 4:0.

Благодаря девяти голам за матч в ворота «Генгама» и усилиям трио нападающих ПСЖ Кавани, Мбаппе и Неймару, которые в этом сезоне во всех турнирах наколотили уже 58 голов и записали на общий счет 28 ассистов, сумели узнать, что остается в футболе нечто неподвластное современным грандам в большинстве случаев.