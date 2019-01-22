Де Брюйне: «Если „Ливерпуль“ выиграет АПЛ - поздравим их»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне полагает, что возможная победа «Ливерпуля» в текущем сезоне АПЛ станет справедливым результатом кампании.

Если мы проиграем сезон, то нужно будет это принять и сказать: «Мы провели хороший сезон, но кто-то был лучше». Поздравим «Ливерпуль», если они выиграют.

Мы стараемся сделать всё возможное, однако если «Ливерпуль» наберет больше очков, то это потому, что они это заслуживают.

Очевидно, что всегда хочется побеждать, но если ты набираешь больше 90 очков и все равно занимаешь второе место, то здесь сказать нечего.